Общество

Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович умер в возрасте 78 лет

Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович скончался в Киеве на 79-м году жизни, сообщил национальный союз кинематографистов Украины.

«Грустная весть окутала нас невыразимым сожалением. Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича», - говорится в посте союза кинематографистов на их странице в социальной сети Facebook*, пишет РИА Новости.

Вячеслав Криштофович был режиссером десятков кинокартин, среди которых «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного». Иногда он и сам появлялся в кадре, например в таких фильмах, как «Совесть», «Первое правило королевы« и «Сердце Бонивура».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook (запрещен в России) и Instagram (запрещен в России)) запрещена в России как экстремистская