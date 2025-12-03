Общество

Утро, от которого невозможно отказаться: почему завтраки в GURAVI покорили жителей и гостей города

Начать день вкусно — это не роскошь, а идеальная привычка. В грузинском ресторане GURAVI утро превращается в маленький праздник: с 9:00 до 12:00 здесь готовят завтраки, которые создают настроение на весь день.

Фото здесь и далее: GURAVI

Посетителей встречает атмосфера спокойствия и уюта — та самая, когда хочется замедлиться, сделать первый глоток горячего напитка и вдохнуть аромат свежих блюд. В меню — знакомая классика и сытный большой грузинский завтрак с сочным люля.

Каждый завтрак дополняют бодрящий кофе или ароматный чай — идеальный дуэт для тех, кто ценит вкус и заботу к деталям.

В GURAVI завтрак — это не просто приём пищи. Это ритуал, который задаёт правильный ритм, помогает почувствовать утро и начинает день с удовольствия.

Загляните, чтобы подарить себе этот мягкий, тёплый старт: Октябрьский пр-т, д. 40

