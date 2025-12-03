Общество

«Дневной дозор»: Что даст туристический налог Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему пользы от туристического налога для Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 января 2025 года в России был введен туристический налог — новый обязательный платеж, который должны вносить путешественники в местах размещения наряду со стоимостью номера. Этот сбор взимают с отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов, баз отдыха, санаториев и других мест временного проживания, которые включены в единый реестр средств размещения. Туристический налог распространяется на всю территорию России, но местные власти вправе самостоятельно решать, будет он введён на их территории или нет.

В некоторых турцентрах страны такую практику ввели, но в большинстве регионов дальше принятия закона не пошли. Псковская область сделала первый шаг в сторону туристического налога в ноябре 2024 года: на сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли решение при формировании регионального бюджета учитывать туристический налог как местный налог, который будет зачисляться в бюджеты поселений, городских и муниципальных округов, а в случае, если средства размещения расположены на межселенных территориях, — в бюджеты муниципальных районов. Как ожидалось, введение такого налога позволит улучшить налоговый потенциал муниципальных образований Псковского региона.

Первой в Псковской области «ласточкой» в плане введения турналога могла бы стать, но не стала Алольская волость Пустошкинского района. В ноябре 2024 года волостное собрание сначала приняло, а потом отменило решение ввести его с 1 января 2025 года. Тем не менее, впоследствии на введение такого налога решились несколько муниципальных образований: Великие Луки, Порховский, Пушкиногорский и Невельский округа. По информации наших источников, в ближайшее время по тому же пути пойдут и другие муниципальные образования Псковской области. С чем это связано? Скорее всего, с установкой «сверху», что надо искать дополнительные источники доходов бюджета. Мы живем в эпоху, когда денег в стране не хватает. На федеральном, региональном и местном уровне вводятся новые налоги в целях пополнения казны. Однако возникает вопрос, насколько турналог сможет решить эту задачу? Как правило, такой налог вводят крупные туристические центры с развитой инфраструктурой и сложившимся турпотоком. Причем вводят не как средство пополнения бюджета, а как экологический сбор, компенсацию за вред инфраструктуре, поскольку туристы часто оставляют после себя мусор, тратят питьевую воду и создают пробки на дорогах.

Вопрос в том, насколько целесообразен туристический налог для Псковской области? Несмотря на развитие внутреннего туризма в последние годы, все равно основной турпоток приезжает к нам не на несколько дней, а на несколько часов. Соответственно, эти люди (например, туристы, приезжающие к нам на экскурсионном автобусе из Санкт-Петербурга) не ночуют в наших гостиницах, а значит, не будут платить турналог. Чтобы эта система заработала, нужно разработать алгоритм сбора и перечисления этих средств. Скептики высказывают опасения, что в муниципалитетах, где нет особых достопримечательностей и массового турпотока, трудозатраты на введение этого налога будут превышать реальный сбор. Между тем, оппоненты утверждают обратное: чуть ли не в каждом округе, особенно в северной и южной зоне региона, базы отдыха «растут» как грибы после дождя, и туда ездит масса туристов из Москвы и Питера. А значит, они будут платить турналог, и это станет реальным дополнительным источником дохода для местных бюджетов.

Что даст введение туристического налога в муниципальных образованиях Псковской области — реальное пополнение доходной базы бюджетов или «пшик» вместо огромных трудозатрат? На что следует потратить средства от турналога? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Еще год назад, по итогам сессии, на которой рассматривался вопрос о турналоге, спикер областного Собрания Александр Котов называл его введение в Псковской области оправданным, хотя больших надежд на него в плане пополнения доходной базы бюджета не возлагал.

«Вряд ли стоит рассчитывать на серьёзные поступления от туристического налога, но в то же время это, мне кажется, вполне себе оправданная мера, особенно в наше время, когда растёт спрос на внутренний туризм, количество туристов увеличивается. Не такие большие средства предлагаются к уплате в виде туристического налога. Посмотрим, как будет работать, изучим практику. Может быть, это будет достаточно хорошей мерой для поддержки каких-то элементов нашей туристической внутренней индустрии».

Вопрос о введении туристического налога в Псковской области был рассмотрен в этом году на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», и по его итогам была вынесена рекомендация всем муниципальным образованиям региона рассмотреть возможность введения такого налога с 1 января 2026 года. «За» тогда проголосовали примерно две трети участников заседания, а остальная треть — против, вспоминает руководитель ассоциации, глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Сама же она считает турналог безусловным плюсом для бюджетов муниципальных образований, но с некоторыми оговорками. Во-первых, надо учитывать, сколько гостиниц в каждом муниципальном образовании будут отчислять этот налог. Если это будет всего одна точка размещения, то отчисления в бюджет будут не столь велики. Пскову с достаточно большим количеством гостиниц, отелей и хостелов в этом плане повезет больше. В целом же Вера Кондратьева считает введение турналога «хорошей идеей», но с подводными камнями.

«Сами же руководители этого бизнеса могут повысить стоимость проживания, потому что будут учитывать отчисления туристического налога, — это один минус. А второй минус — они могут перейти из одного разряда учреждения размещения в другой разряд. Это чревато такими последствиями. Конечно, хорошо, что налог идёт к нам, но для тех учреждений, которые занимаются размещением, конечно, это будет определённая нагрузка. И как посмотрят на других территориях, я за них ответить не могу. Конечно, те туристические города, которые имеют большое количество гостиниц, может быть, для них это будет определённой нагрузкой. И чем больше гостиниц, тем больше туристический налог будет рассчитываться и сосчитываться в те плановые показатели, которые могут быть потрачены тем или иным муниципалитетом, а действительно ли этот план будет осуществлён по итогу года — 100% ответить нельзя».

Одними из первых рекомендацию «Совета муниципальных образований Псковской области» по введению с нового года турналога учли Великие Луки. Плательщиками налога станут организации и ИП, которые предоставляют услуги размещения: гостиницы, отели и хостелы. Размер налоговой ставки составит 2% от налоговой базы. Казалось бы, Великие Луки — город не такой уж туристический. В чем актуальность введения такого налога и на что городские власти собираются потратить вырученные средства, рассказал замглавы администрации по финансовым вопросам Сергей Бураченок.

«Что касается города Великие Луки, то здесь большая часть туристического потока командировочная. Выезжая из города Великие Луки, наши граждане производят плату в других муниципалитетах. То есть оставляют тоже свои деньги. И когда кто-то к нам приезжает, в том числе, если это командировочные, то это, соответственно, организация оплачивает, что является дополнительным доходом, за счёт которого город Великие Луки может стать более привлекательным. Появятся всеми любимые места, появятся средства для их улучшения: освещение, и туристическая навигация, и в целом всё в благоустройство можно направлять. Поэтому целесообразность в этом есть».

Между тем вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков несколько месяцев назад в эфире ПЛН FM тоже высказывался в поддержку решения ввести в нашем регионе турналог: вроде речь идет не о больших деньгах — в среднем о 100 рублях в день, но их можно потратить на развитие туристической инфраструктуры. Другой вопрос — как этим налогом оперировать.

«Вопрос, как правильно быть оператором этого налога. Потому что многие же при этом приезжают не только в отели, приезжают и снимают квартиры, апартаменты. Соответственно, я бы в первую очередь навёл бы с этим порядок, чтобы государство имело возможность контролировать тех, кто предоставляет данные услуги. По двум причинам. Первая причина – это налоговое поступление. А вторая причина – услуги должны оказываться соответствующего качества, потому что он (турист – ред.) не может приехать в квартиру, а там тараканы бегают. Это же тоже, наверное, неправильно. Они должны соответствовать требованиям, которые общеприняты, приняты для размещения туристов, а следующим этапом ввести налог. Почему бы нет? Это, наверное, было бы неплохо. Налог целевой, но идёт в муниципалитет. Если это введёт город Псков – пойдет в бюджет города Пскова. Это те деньги, которые можно будет потратить на благоустройство, на восстановление неких туристических мест».

Введение турналога в Псковской области — дело неизбежное, считает исполнительный директор сети отелей-ресторанов «Изборск-парк» Дмитрий Блицын, и спорить по этому поводу — то же самое, что спорить, будет ли зимой снег. Безусловно, он будет, и его введут повсеместно. Для муниципалитетов турналог — по сути, единственная возможность получать хоть какие-то деньги с туризма, а они могут оказаться весьма немалые, полагает он.

«Наша прекрасная схема распределения налогов предполагает, что практически всё, что мы платим, уходит в центр, а оттуда уже перераспределяется. Соответственно, те туристы, которые пришли на нашу Псковскую землю топтать наши тропы, пить нашу воду, смотреть наши достопримечательности, по сути, для земли ничего не оставляют. И турналог – это возмещение справедливости. Мы все говорим о том, что он взимается с гостя, но эта ответственность перекладывается на бизнес. И сказать о том, что 5% заложите в цену номера, конечно, мы это сделаем, но вы же понимаете, что есть огромное количество тех же самых квартир, апартаментов и прочих, которые никакой турналог не платят. И если у меня номер стоит 2500, а у них квартира стоит 2500, я должен 5% эти переложить куда-то. Я заплачу их из своего кармана, и таким образом повышается, разумеется, фискальная нагрузка».

Между тем директор псковского отеля «Покровский» Ирина Кухи на данный момент не считает введение турналога целесообразным: туристическая отрасль Псковской области продолжает активно формироваться, и сейчас крайне важно стимулировать приток гостей, а не создавать дополнительные барьеры.

«Общая налоговая нагрузка на бизнес уже значительно увеличилась, и появление нового обязательного платежа может негативно сказаться на отрасли. Я убеждена, что решение о введении турналога должно приниматься только после глубокого анализа влияния на отрасль и с учётом мнения профессионального сообщества. Существует риск, что дополнительный налог уменьшит привлекательность региона для гостей, что в итоге сведёт потенциальный экономический эффект к минимуму. Поэтому говорить о серьёзном пополнении бюджета пока преждевременно. Если турналог все же будет введён, крайне важно обеспечить максимально прозрачное и целевое использование этих средств. Наиболее логичными направлениями могли бы стать развитие туристической инфраструктуры и городской среды, поддержка событийного туризма, продвижение Пскова на внешних рынках. Однако, прежде чем вводить дополнительный сбор, необходимо предоставить чётко проработанную концепцию его использования и прогнозируемые результаты. Без этого введение турналога может стать преждевременным и необоснованным с точки зрения развития отрасли».

Основываясь на опыте других регионов, президент «Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства» Гелена Самохвалова не видит в введении турналога ничего плохого и ударяющего по кошельку туристов. Это достаточно небольшая сумма, которая — при условии правильного использования — направляется на поддержание и развитие туристской инфраструктуры муниципалитетов. Не всё так однозначно с Псковской областью, отмечает Гелена Самохвалова. И вот почему.

«Повсеместно в тех муниципальных образованиях, куда нога туриста никогда не ступала и не ступит просто потому, что там нет туристских локаций, дестинаций, вводить этот налог нет смысла. И, собственно говоря, с кого они его собираются брать? С тех людей, которые просто с командировочными рабочими целями заселятся в небольшую гостиницу? Но это нечестно. А взимать его и никуда не использовать — это в какой-то степени даже незаконно. Вот там, куда у нас идёт массовый турист, это наш классический треугольник: Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские горы. Последнее время к этому присоединился Остров, очень активно принимает наших гостей. Порхов и Опочка чуть меньше, Себежский район принимает туристов с их желанием посетить заповедники, экологические тропы. Самолва со своим памятником и проектом "Александр Невский". Естественно, Печорский район, Изборск, то есть там, где у нас тоже нацмаршрут экотуризма и там, где у нас очень большое количество туристических локаций, от культовых до патриотических. Я полностью поддерживаю эту идею. Бюджет нашего муниципалитета не предусматривает средств на развитие и поддержку туристической инфраструктуры. Поэтому помощь гостей региона будет очень ценной. Касательно вложения денег с туристического налога: дорожная инфраструктура, федеральная и региональная трассы у нас в хорошем состоянии. Некоторые муниципальные дороги, даже которые ведут к объектам показа, в частности, к памятнику Александра Невского в Самолве, требуют вложений. Более того, обязательная санитарная инфраструктура, биотуалеты. Если в городе у нас сейчас хоть как-то этот вопрос решился, то в муниципалитетах он ещё в процессе. Также вывоз мусора, который происходит несанкционированно. Это, конечно, зависит от воспитания и гостей, и жителей, но иногда он возникает хаотично. Возможно, организация урн, небольших зон отдыха, потому что туристы пожилого возраста иногда не могут стоять долго, осматривая объект, им надо присесть именно возле объекта. Не всегда у нас там есть скамеечка, потому что это не парк и не сквер».

Как принято считать, Псковская область — регион туристический, и на первый взгляд, если не вдаваться в подробности, почему бы и не ввести у нас повсеместно турналог: «Приехал — заселился — плати! Не приехал — не плати». Но не все наши сегодняшние эксперты согласны с тем, что такой налог нужен во всех муниципальных образованиях региона, в том числе в тех, куда не ступала нога туриста. В Пскове, Печорах, Изборске и Пушкиногорье — да, это центры притяжения для гостей региона, и здесь есть объекты размещения туристов, включенные в единый реестр. А турналог в менее «раскрученных» в плане развития туризма округах может оказаться чемоданом без ручки.

