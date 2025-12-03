Общество

Молодежная секция на Рождественских чтениях прошла в Пскове

Молодежная секция на Рождественских чтениях прошла, сегодня, 9 декабря в Пскове. Дискуссия прошла в Доме молодежи Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Темой секции стало привлечение молодежи к православной вере и культуре. Были подняты вопросы о современных методах и практиках, испытанные в реальных условиях.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии Константин Головатский рассказал о важности создания не только богослужебного, но и социально-активного пространства, где молодые люди могли бы общаться, развиваться и участвовать в различных инициативах. В качестве ключевых принципов работы были названы молодежное самоуправление и проектная деятельность. «Молодежь в этих сообществах берет управление в свои руки, а священники выступают духовниками и наставниками», – отметил он.

Руководитель отдела по делам молодежи Псковской епархии иерей Тигрий Агаджанян рассказал о специфике и успехах работы с молодежью в регионе, акцентируя внимание на практических шагах по реализации озвученных принципов. Он подчеркнул, как эти подходы помогают формировать активные молодежные сообщества, готовые к участию в жизни приходов и города.

Напомним, сегодня откроются международные Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Также сегодня состоялось принесение мощей Георгия Победоносца в Троицкий собор Пскова.