«До Нового года не трогать!»: Сырные закуски

Новый год не за горами. Предлагаем подумать о праздничном меню заранее. Псковская Лента Новостей вместе с «Молочными продуктами Пушкиногорья» делится идеями вкусных и простых в приготовлении блюд, которые понравятся всем.

Идеальное дополнение к праздничному столу - сырные закуски.

Сыр – это универсальный продукт для приготовления самых разных блюд. Стол может украсить сырная тарелка, а удивить гостей может расплавленный сыр с тянущейся текстурой. Предлагаем приготовить несколько видов закусок с использованием сыра «Тильзитер люкс» от «Молочных продуктов Пушкиногорья».

Сырные шарики в панировке

Ингредиенты:

Сыр – 300 грамм;

Пшеничная мука – 3 столовые ложки;

Куриные яйца – 3 штуки;

Растительное масло – 500 мл;

Панировочные сухари – 2 столовые столовые ложки.

Приготовление:

Для вымешивания теста возьмите глубокую миску, чтобы было удобно смешивать все ингредиенты. Взбейте в ней при помощи вилки или венчика яйца. Взбивать до появления пены не нужно.

Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к яйцам. Немного посолите по вкусу. В миску добавьте муку и замешайте тесто руками.

Из полученного теста слепите шарики размером с перепелиное яйцо. Можно делать крупнее, но тогда придется брать больше растительного масла. Обваляйте шарики со всех сторон в сухарях.

Возьмите любую сковороду или сотейник. Налейте туда столько масла, чтобы шарики тонули в нём минимум наполовину. Разогрейте масло на среднем огне, а затем аккуратно опустите в него шарики.

Обжаривайте шарики до румяной корочки, примерно по 1 минуте. Затем выложите их на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Подавать можно, вставив в них шпажки. Также шарики идеально сочетаются с чесночным соусом.

Ленивое хачапури

Ингредиенты:

Яйцо – 1 штука;

Пшеничная мука – 150 грамм;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Сыр – 200-250 грамм;

Молоко – 200 мл.

Приготовление:

Разбейте яйцо в миску и перемешайте венчиком до однородности. Влейте в перемешанное яйцо молоко, посолите по вкусу и перемешайте до однородного состояния.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Все хорошо перемешайте до однородного теста. Оно должно быть как на оладьи, поэтому муки может понадобиться больше или меньше. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте.

Сковороду, лучше всего чугунную, смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. В сковороду положите тесто и разровняйте по всей поверхности ровным слоем. В идеале сначала выложить половину теста, посыпал его ещё сырок, а затем закрыть его второй половиной теста.

Сделайте маленький огонь, закройте сковороду крышкой и готовьте примерно 10 минут. Поверхность должна схватиться и стать матовой, а низ зарумяниться. Переверните хачапури на другую сторону и готовьте под крышкой еще 7-10 минут, до румяной корочки.

Готовый ленивый хачапури разрежьте на небольшие треугольники и сразу подавайте, смазав небольшим количеством сливочного масла (по желанию).

Шарики из крабовых палочек и сыра

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 грамм;

Сыр – 200 грамм;

Плавленный сыр – 100 грамм;

Майонез – 100 грамм;

Яйца – 2 штуки;

Чеснок – 2 зубчика.

Приготовление:

Крабовые палочки натрите на мелкой терке, сыр на мелкой. Плавленый сырок предварительно положите в морозилку на 20 минут, затем также натрите его на мелкой терке.

Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Затем натрите на мелкой терке.

В миске соедините обычный и плавленый сыр, тертые яйца и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Заправьте все майонезом и перемешайте до однородности. Масса должна получиться плотной, не разваливаться при формировании шариков.

Из получившейся массы влажными руками сформируйте небольшие плотные шарики размером с грецкий орех или чуть крупнее.

Обваляйте получившиеся шарики в стружке из крабовых палочек. Закуска сразу приобретет яркий и праздничный вид.

Угощения готовы. Но...до Нового года не трогать!

