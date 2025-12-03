«До Нового года не трогать!»: Сырные закуски

Новый год не за горами. Предлагаем подумать о праздничном меню заранее. Псковская Лента Новостей вместе с «Молочными продуктами Пушкиногорья» делится идеями вкусных и простых в приготовлении блюд, которые понравятся всем.
Сыр – это универсальный продукт для приготовления самых разных блюд. Стол может украсить сырная тарелка, а удивить гостей может расплавленный сыр с тянущейся текстурой. Предлагаем приготовить несколько видов закусок с использованием сыра «Тильзитер люкс» от «Молочных продуктов Пушкиногорья».
Ингредиенты:
Для вымешивания теста возьмите глубокую миску, чтобы было удобно смешивать все ингредиенты. Взбейте в ней при помощи вилки или венчика яйца. Взбивать до появления пены не нужно.
Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к яйцам. Немного посолите по вкусу. В миску добавьте муку и замешайте тесто руками.
Из полученного теста слепите шарики размером с перепелиное яйцо. Можно делать крупнее, но тогда придется брать больше растительного масла. Обваляйте шарики со всех сторон в сухарях.
Возьмите любую сковороду или сотейник. Налейте туда столько масла, чтобы шарики тонули в нём минимум наполовину. Разогрейте масло на среднем огне, а затем аккуратно опустите в него шарики.
Обжаривайте шарики до румяной корочки, примерно по 1 минуте. Затем выложите их на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Подавать можно, вставив в них шпажки. Также шарики идеально сочетаются с чесночным соусом.
Ингредиенты:
Разбейте яйцо в миску и перемешайте венчиком до однородности. Влейте в перемешанное яйцо молоко, посолите по вкусу и перемешайте до однородного состояния.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Все хорошо перемешайте до однородного теста. Оно должно быть как на оладьи, поэтому муки может понадобиться больше или меньше. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте.
Сковороду, лучше всего чугунную, смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. В сковороду положите тесто и разровняйте по всей поверхности ровным слоем. В идеале сначала выложить половину теста, посыпал его ещё сырок, а затем закрыть его второй половиной теста.
Сделайте маленький огонь, закройте сковороду крышкой и готовьте примерно 10 минут. Поверхность должна схватиться и стать матовой, а низ зарумяниться. Переверните хачапури на другую сторону и готовьте под крышкой еще 7-10 минут, до румяной корочки.
Готовый ленивый хачапури разрежьте на небольшие треугольники и сразу подавайте, смазав небольшим количеством сливочного масла (по желанию).
Ингредиенты:
Крабовые палочки натрите на мелкой терке, сыр на мелкой. Плавленый сырок предварительно положите в морозилку на 20 минут, затем также натрите его на мелкой терке.
Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Затем натрите на мелкой терке.
В миске соедините обычный и плавленый сыр, тертые яйца и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Заправьте все майонезом и перемешайте до однородности. Масса должна получиться плотной, не разваливаться при формировании шариков.
Из получившейся массы влажными руками сформируйте небольшие плотные шарики размером с грецкий орех или чуть крупнее.
Обваляйте получившиеся шарики в стружке из крабовых палочек. Закуска сразу приобретет яркий и праздничный вид.
Угощения готовы. Но...до Нового года не трогать!
Реклама. АО «Пушкиногорский маслосырзавод». ИНН: 6 020 000 708. Erid: 2SDnjdKA2Dd