Общество

Работающие псковичи назвали главные цели на 2026 год - опрос

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год является повышение дохода — такими планами поделились 15% респондентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

13% трудоустроенных псковичей будут стремиться к карьерному росту. Еще 13% хотят пройти обучение. 5% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 3% рассчитывают открыть свой бизнес. 1 из 100 — успешно завершить проект. Еще 1% планирует освоить новые обязанности. Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч. Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявил каждый четвертый опрошенный (24%).



Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения. Для мужчин несколько более значим профессиональный рост.