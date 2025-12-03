Общество

Дмитрий Шахов о заключении под стражу Льва Шлосберга*: Говорить о правомерности сложно — надо знать материалы дела

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда 5 декабря. Обсуждая вопрос о целесообразности такого решения, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подчеркнул, что случаи применения ограничительных мер в отношении политических деятелей всегда вызывают повышенный общественный интерес. Такое мнение он высказал в эфире радио ПЛН FM.

Дмитрий Шахов отметил, что суд обладает широкими полномочиями по ограничению прав граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

«Говорить сегодня, насколько это всё было сделано правомерно или обоснованно, очень сложно, потому что это надо знать материалы дела. Я так заочно не стал бы этот вопрос рассматривать», — пояснил он.

По мнению омбудсмена, решение суда о помещении в СИЗО, вероятно, обусловлено аргументами, представленными правоохранительными органами в ходе заседания.

«Видимо, аргументы, которые на судебном заседании предъявили правоохранительные органы, достаточно убедили судью, что да, сегодня Лев Маркович* должен быть ограничен в своих правах и должен на определённое время попасть в следственный изолятор для того, чтобы дать спокойно следственным органам провести необходимые следственные мероприятия — для либо подтверждения его вины, либо, соответственно, опровергнуть его вину», — рассуждает Дмитрий Шахов.

Он также обратил внимание на существующую практику применения такой меры пресечения в случаях, когда обвиняемые, оставаясь на свободе, могут воздействовать на свидетелей или фальсифицировать доказательства. При этом спикер отметил, что речь не идёт о преступлениях против личности, однако специфика инкриминируемых деяний, по мнению следствия, требует временного отстранения обвиняемого от общества.

Напомним, 3 декабря против Льва Шлосберга* возбудили еще одно уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года.

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, 12 января Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

11 июня суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом, ему запретили без разрешения следователя покидать жилище, также запрещено использовать средства связи и интернет.

Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.

Кроме того, мировой суд приговорил Льва Шлосберга* к 420 часам обязательных работ по уголовному делу о несоблюдении обязанностей иноагента.

Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.

Также 5 декабря его внесли в список экстремистов и террористов.

*внесен в перечень иноагентов, признан террористом и экстремистом.