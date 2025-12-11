Общество

Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год

В разгаре время приятных предновогодних хлопот, их важная составляющая – выбор подарков для близких. Таких, чтобы и по цене доступно, и вещь была надежной, и было видно, что даритель старался порадовать конкретного человека. Отличная идея для подарка или в качестве элемента организации зимнего выезда на природу – сборные мангалы от псковского завода «Зенча». В линейке две модели. На одной из них производитель совершенно бесплатно готов выбить в металле любую надпись. Другой мангал чуть бюджетнее, но оба качественные, и каждый можно забрать на пункте выдачи у дома. Бонус: рецепт зимнего шашлычного маринада с экзотическим фруктом из ближайшего супермаркета для вкусного обновления подарка.

Есть идея!

Шашлык шагнул в русскую кухню с гор Кавказа и обосновался в ней настолько прочно, что по всей стране майские праздники тесно ассоциируются с мясным дымком. Запеченным на углях мясом принято открывать теплый сезон. Однако нет такого правила, по которому шашлык следует готовить исключительно летом, а нарушителей ждет жестокая кара.

Напротив, приготовление шашлыка в антураже русской зимы можно встретить все чаще. Особенно среди обладателей собственных дачных участков с банькой или любителей выездов в заснеженный лес.

А прямо сейчас подавляющее число россиян находится в поиске хороших идей для подарка папе, дедушке, коллеге, брату, начальнику – все-таки приготовление шашлыка в массовом сознании является мужской работой. У большого числа мужчин в нашей стране есть собственные фирменные маринады и особые фишки в приготовлении. Подобных любителей мяса мангал в качестве подарка точно порадует.

Мангал под новогодней елочкой способен удивить и стать хитом праздничной ночи.

Такой презент можно сделать и себе самому. Например, для того, чтобы собрать друзей на зимний шашлык во время праздничных каникул. Такой выезд на природу и старания его организаторов точно запомнятся надолго.

Тем более, у псковского завода «Зенча», специализирующего на всех видах металлообработки, есть сборные мангалы – надежные, крепкие, с равномерным прогревом, долговечные. К тому же, с возможностью совершенно бесплатно выбить на боковине индивидуальную надпись.

На «Драконе» в год лошади

Первый – мангал «Дракон» изготовлен из стали толщиной 1,5 см, что делает его легким, но прочным и функциональным, способным длительное время выдерживать высокие температуры. Конструкция обеспечивает стабильный нагрев, а это, пожалуй, главная характеристика мангала, обеспечивающая равномерное приготовление мяса.

Вместе с упаковкой мангал вест почти 6 кг и доставляется в разобранном виде. То есть не составит труда перевезти его к месту установки. Сборка простая, изделие состоит из пяти деталей – стенок и днища, которые надежно крепятся пазами.

Главная особенность мангала – яркий дизайн, который точно не останется без позитивных отзывов. По краям боковых стенок расположились голова и хвост дракона, а выемки под шампуры – его чешуя. На «теле» выбита надпись. И ее заводской станок может изменить на совершенно любые буквы – в рамках Уголовного кодекса и здравого смысла, конечно. «Дедуле», «Папочке», «Андрюха», «Глеб Сергеевич», «От коллектива», «С любовью» - достаточно написать в чат с продавцом в момент совершения заказа.

Второй вариант чуть подешевле – за счет упрощенного дизайна, но не качества – мангал «ШашлычОК». Сталь толщиной 2 мм гарантирует прочность и надежность эксплуатации. Конструкция весит чуть больше 6 кг и состоит всего из пяти элементов: удобно перевозить, просто собирать. Геометрия изделия гарантирует стабильной и равномерный нагрев, отверстия для доступа кислорода поддерживают тление углей.

В комплект обоих мангалов шампуры не входят, что тоже предоставляет возможность для вариативности. Во-первых, у заядлых шашлычников, как правило, уже есть свои наборы для приготовления. Во-вторых, не все используют шампуры, кто-то отдает предпочтение решетки за ее надежность и компактность. Так зачем переплачивать за ненужные, по сути, детали? К тому же, комплект хороших шампуров может стать дополнительным подарком от другого гостя по предварительной с ним договоренности.

Мангалы – новинка завода «Зенча». Поэтому цена на них на начальном этапе выхода на рынок крайне привлекательна. К тому же, стоит перед наступлением следующего года подумать о возможности купить мангал Zencha, даже если его использование запланировано исключительно на летние месяцы. Неоднократно в СМИ звучала информация о повышении с 1 января налогов для организаций, что неизбежно отразится на цене товара. Так что копейка в 2025 году способна сберечь рубль 2026 года.

Маринад для шашлыка с киви

Какое мясо готовить на мангале, тут каждый решает по своим предпочтениям. Более диетическая курочка или сочная свиная шея — дело вкуса. И на вкус этот самым серьезным образом влияет маринад. Классика: соль, черный перец, лук (с возможным добавлением кефира или газированной минералки) — всем известна. Но праздники — подходящее время попробовать новые рецепты и, вероятно, пополнить свою золотую коллекцию.

Так что в Новый год можно попробовать маринад для шашлыка с киви. Вкус традиционных пряностей смешивается с ароматом экзотического фрукта, добавляя непривычные нотки.

Киви — 1 плод. Чем спелее, тем лучше. Измельчить в блендере, натереть на терке или размять вилкой.

Лук репчатый — 1 головка. Порезать полукольцами. При приготовлении мяса на решетке, следить, чтобы лук на нее не попал, иначе сгорит до угольков.

Чеснок — 2 зубчика. Измельчить любимым способом.

Паприка — 1 ч. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Зелень — горсть. Любая любимая. Можно обойтись вовсе без нее, добавив свежие веточки к уже готовому блюду.

Секрет использования киви в том, что кислота из фрукта нарушает структуру волокон, то есть мясо делается мягче. Если еще и лимонный сок добавить, получится первоклассное комбо. Но из-за этого же не стоит держать заготовку в таком маринаде слишком долго. Пары часов будет вполне достаточно (а курица дойдет до кондиции за час). Иначе мясо из мягкого превратится в рыхлое, и вся кулинарная магия будет разрушена. Этим же маринад с киви и хорош, он готов спасти спонтанные сборы на шашлыки.

И пусть предстоящие праздники пройдут спокойно, вкусно, будут наполнены теплом близких, а каждый подарок окажется в радость!

