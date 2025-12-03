Общество

Некоторым полицейским повысят зарплату

МВД повысит зарплаты участковым уполномоченным. Ведомство опубликовало проект приказа, предусматривающий для некоторых категорий сотрудников повышение надбавки за особые условия службы с 20 до 35 процентов.

Кому поднимут?

Проект приказа вносит изменения в перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия службы. Действующая редакция перечня содержит более двадцати позиций. Это, например, должности в подразделениях дознания, центрах временного содержания для несовершеннолетних, СИЗО, спецприемниках, подразделениях МВД на транспорте, связанных с сопровождением пассажирских поездов. Каждому пункту перечня соответствует свой размер надбавки: так, сотрудники отделов, занимающихся охраной объектов уничтожения химического оружия, получают бонусом 50 процентов должностного оклада, следователи — 20, а сотрудники, занимающиеся уходом за лошадьми в конной полиции, — 15 процентов.

Помимо прочих должностей, в документе упомянуты и участковые уполномоченные, для них надбавка составляет 20 процентов. Но часть из них выделена в отдельную категорию, для которой установлен повышенный коэффициент — 35 процентов. В эту категорию войдут штатные должности в подразделениях участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД, а именно старший участковый уполномоченный полиции, участковый уполномоченный полиции, помощник участкового уполномоченного полиции, пишет «Парламентская газета».

Как отмечается в пояснительной записке, выполнение приказа не потребует дополнительного финансирования: все новые надбавки будут выплачивать в пределах средств, отпущенных МВД на денежное довольствие сотрудников.

От жалования до зарплат

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Андрея Альшевских, повышение денежного довольствия участковых сегодня должно быть в фокусе особого внимания не только МВД, но и правительства в целом:

«Не секрет, что у нас в этой сфере складывается очень ощутимый кадровый дефицит. По словам представителей ведомства, на одного участкового на некоторых территориях может приходиться по два-три участка, что, конечно, совершенно ненормально. Поэтому, если мы хотим преодолеть складывающий кадровый голод, нам, безусловно, нужно создавать такие условия, чтобы люди сами шли на эти должности работать».

Андрей Альшевских уточнил также, что одними лишь финансовыми улучшениями проблему в глобальном смысле не исправить: «Очень остро стоит вопрос жилищных условий. И тут нам, конечно, нужно прорабатывать все варианты -- от выделения регионам дополнительных средств для строительства комфортного и современного служебного жилья до льготных ипотечных программ, а также закрепления ведомственной квартиры за сотрудником даже после его увольнения со службы».

Сейчас проект приказа проходит стадию общественного обсуждения. Оно продлится до 24 декабря.