реклама на сайте
Общество

Рекомендации по имплантации зубов дали псковские стоматологи

11.12.2025 16:52|ПсковКомментариев: 0

Основным методом лечения при полном отсут­ствии зубов од­ной или обеих челюстей является протезирова­ние полными съемными пластиночными про­тезами. Это позволяет восстановить основные функции зубочелюстной системы: откусывание и пережевывание пищи, дикцию, а также эсте­тические пропорции лица; препятствует прогрессированию атрофии альвеолярных отрост­ков челюстной кости и атрофии мышц челюстно-лицевой области. При полном отсут­ствии зубов обеих челюстей полные съемные пластиночные про­тезы на верхнюю и нижнюю челюсти делаются од­новременно. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29. 

 

Одним из рациональных способов ортопедического лечения при полном отсутствии зубов является протезирование с использованием имплантатов. Вопрос о необходимости проведения дентальной имплантации для дальнейшего ортопедического лечения определяет врач-стоматолог-ортопед. Он направляет пациента в хирургическое отделение на консультацию для определения возможности проведения имплантации.

На консультации врача-стоматолога-хирурга в первую очередь решается вопрос о наличии показаний и противопоказаний к проведению хирургического этапа лечения. Для этого врач-стоматолог-хирург проведет опрос, осмотрит пациента, разберет компьютерную томографию челюстей, при необходимости даст направления на осмотр к терапевту, на анализы крови (общий, биохимический и другие).

Полное отсутствие зубов может являться абсолютным показанием для протезирования с использованием имплантатов только при выраженной степени атрофии альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти, которая не позволяет добиться функционирования полных съемных протезов. Все остальные варианты клинических ситуаций при полном отсутствии зубов или только желание пациента рассматриваются как относительные показания к ортопедическому лечению с использованием имплантатов.

К абсолютным противопоказаниям для протезирования с использованием имплантатов в пожилом возрасте относят болезни сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации; болезни крови и кроветворных органов; некоторые болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и другие. К относительным, но не менее важным - вредные привычки (злоупотребление алкоголем и курением), остеопороз, неудовлетворительная гигиена и другие.

Методы восстановления зубов при их полной потере: современные решения для красоты и функции

Потеря зубов — это серьезная проблема, которая влияет не только на внешний вид лица, но и на функции организма: жевание, дикцию и здоровье всей челюстно-лицевой области. Сегодня существуют несколько методов восстановления зубного ряда — протезирование полными съемными пластиночными протезами и протезирование с опорой на имплантаты (all-on-4, all-on-6).

Основные методы восстановления зубов

Когда полностью отсутствуют зубы на одной или обеих челюстях, на помощь приходит протезирование полными съемными пластиночными протезами. Эти протезы не только возвращают способность нормально пережевывать пищу и говорить, но и восстанавливают эстетические пропорции лица, предотвращая прогрессирование атрофии костных тканей. При полном отсутствии зубов обеих челюстей такие протезы устанавливаются одновременно, обеспечивая комфорт и функциональность.

Современные инновации: имплантаты

Помимо традиционных протезов, все больше пациентов выбирают более современный и надежный способ — протезирование с использованием имплантатов (all-on-4, all-on-6). Имплантаты — это искусственные корни, которые вживляются в костную ткань и служат надежной основой для фиксации протезов. Такой метод позволяет значительно улучшить качество жизни: протезы становятся более стабильными, комфортными и максимально приближенными к натуральным зубам.

Выбор метода лечения

Решение о необходимости установки имплантатов принимает врач-стоматолог-ортопед. Он направляет пациента в хирургическое отделение на консультацию для определения возможности проведения имплантации. Перед началом процедуры специалист проводит тщательное обследование — опрос пациента, осмотр, анализ компьютерной томографии челюстей и при необходимости — дополнительные анализы крови. Эти меры позволяют определить наличие показаний и противопоказаний к имплантации.

Кому подходят имплантаты?

Имплантация особенно рекомендуется в случаях выраженной атрофии костных тканей, когда использование съемных протезов становится невозможным или неудобным.

Противопоказания и риски

Как и любой медицинский метод, имплантация имеет свои ограничения. К абсолютным противопоказаниям относятся серьезные болезни сердца в стадии декомпенсации, нарушения кроветворения, некоторые заболевания костей и соединительной ткани, эндокринные расстройства, нарушение обмена веществ и другие заболевания. Также важно учитывать вредные привычки — злоупотребление алкоголем и курение, которые могут снизить шансы успешного приживления имплантатов. В пожилом возрасте противопоказаниями могут стать острые и хронические заболевания, ухудшающие общее состояние организма.

Заключение

Современные возможности стоматологии позволяют подобрать оптимальный вариант восстановления зубов, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого пациента. Протезирование с использованием имплантатов — это надежный способ вернуть красоту улыбки, полноценную функцию жевания и повысить качество жизни. Не откладывайте визит к специалисту — своевременное лечение поможет сохранить здоровье ротовой полости и сохранить красивую улыбку на долгие годы, заключили стоматологи. 

