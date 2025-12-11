Общество

Рекомендации по имплантации зубов дали псковские стоматологи

Методы восстановления зубов при их полной потере: современные решения для красоты и функции

Потеря зубов — это серьезная проблема, которая влияет не только на внешний вид лица, но и на функции организма: жевание, дикцию и здоровье всей челюстно-лицевой области. Сегодня существуют несколько методов восстановления зубного ряда — протезирование полными съемными пластиночными протезами и протезирование с опорой на имплантаты (all-on-4, all-on-6).

Основные методы восстановления зубов

Когда полностью отсутствуют зубы на одной или обеих челюстях, на помощь приходит протезирование полными съемными пластиночными протезами. Эти протезы не только возвращают способность нормально пережевывать пищу и говорить, но и восстанавливают эстетические пропорции лица, предотвращая прогрессирование атрофии костных тканей. При полном отсутствии зубов обеих челюстей такие протезы устанавливаются одновременно, обеспечивая комфорт и функциональность.

Современные инновации: имплантаты

Помимо традиционных протезов, все больше пациентов выбирают более современный и надежный способ — протезирование с использованием имплантатов (all-on-4, all-on-6). Имплантаты — это искусственные корни, которые вживляются в костную ткань и служат надежной основой для фиксации протезов. Такой метод позволяет значительно улучшить качество жизни: протезы становятся более стабильными, комфортными и максимально приближенными к натуральным зубам.

Выбор метода лечения

Решение о необходимости установки имплантатов принимает врач-стоматолог-ортопед. Он направляет пациента в хирургическое отделение на консультацию для определения возможности проведения имплантации. Перед началом процедуры специалист проводит тщательное обследование — опрос пациента, осмотр, анализ компьютерной томографии челюстей и при необходимости — дополнительные анализы крови. Эти меры позволяют определить наличие показаний и противопоказаний к имплантации.

Кому подходят имплантаты?

Имплантация особенно рекомендуется в случаях выраженной атрофии костных тканей, когда использование съемных протезов становится невозможным или неудобным.

Противопоказания и риски

Как и любой медицинский метод, имплантация имеет свои ограничения. К абсолютным противопоказаниям относятся серьезные болезни сердца в стадии декомпенсации, нарушения кроветворения, некоторые заболевания костей и соединительной ткани, эндокринные расстройства, нарушение обмена веществ и другие заболевания. Также важно учитывать вредные привычки — злоупотребление алкоголем и курение, которые могут снизить шансы успешного приживления имплантатов. В пожилом возрасте противопоказаниями могут стать острые и хронические заболевания, ухудшающие общее состояние организма.

Заключение

Современные возможности стоматологии позволяют подобрать оптимальный вариант восстановления зубов, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого пациента. Протезирование с использованием имплантатов — это надежный способ вернуть красоту улыбки, полноценную функцию жевания и повысить качество жизни. Не откладывайте визит к специалисту — своевременное лечение поможет сохранить здоровье ротовой полости и сохранить красивую улыбку на долгие годы, заключили стоматологи.