Общество

Открыта регистрация на Детско-родительский форум в Пскове

Детско-родительский форум состоится в региональном Доме молодежи 21 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию приглашаются семьи с детьми от 14 лет. Для них подготовили насыщенную программу: тренинги, встречи с психологом, детские интерактивные площадки, профориентационные мероприятия, беседы со специалистами по актуальным направлениям поддержки материнства, детства, а также другие активности.

На форуме обсудят актуальные вопросы безопасного поведения в Интернете, создания атмосферы уважения и принятия, изучат точки соприкосновения между поколениями. Центральным событием станет большое родительское собрание, в конце форума семей ждет атмосферное закрытие мероприятия.

Регистрация на форум продлится до 19 декабря 12:00.