Общество

Сервис «Планирование и рождение ребенка» запустили на «Госуслугах»

Сервис «Планирование и рождение ребенка» запущен на «Госуслугах»: через него можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие IT-компании" и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация – "Планирование и рождение ребенка" запущена на портале Госуслуг», – сказал Григоренко, чьи слова приводятся его аппаратом.

«Жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" помогает оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. А также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми», - пояснил вице-премьер.

Через сервис можно в два клика заполнить и подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.

Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал, пишет РИА Новости.

Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме «одного окна». Каталог жизненных ситуаций на портале «Госуслуг» включает более 50 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.