Общество

Михаил Ведерников: В регионе сохраняется необходимость ограничения связи и интернета

На территории Псковской области сохраняется необходимость ограничения уровня связи и мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Max.

«В связи с многочисленными обращениями в мой адрес по вопросам ограничений в работе связи и мобильного интернета информирую. В настоящее время на территории Псковской области режим беспилотной опасности не установлен. Воздушная гавань работает в штатном режиме! Вместе с тем, в связи с продолжающейся фиксацией БПЛА в сопредельных регионах и необходимости принятия упреждающих мер безопасности на территории региона сохраняется необходимость ограничения уровня связи и мобильного интернета», - отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это вынужденная и временная мера, а также попросил с понимание отнестись к данному решению, которое принято компетентными службами в интересах безопасности.