ПЛН-FM реклама на сайте
Новогодний корпоратив
РКО и эквайринг в ПСБ
Работа в «Россети Северо-Запад»
Тридцать мастеров и одна ёлка
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Господин Рейтингомер
До нового года не трогать!
Почему такие желтые?
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Атлас здоровья ЛОНГРИД
ESG-активность на Некрасова
в «СтругановЪ»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Из агрономов в фермеры
 
 
 
Общество

Александр Котов в День Конституции РФ: Сила нашего народа заключается в несокрушимом единстве

12.12.2025 11:20|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня Конституции Российской Федерации 12 декабря. Обращение, где он отметил, что этот государственный праздник символизирует единство России, её народов и регионов, а также уважение к ценностям, закреплённым в основном законе страны, разместили на сайте регионального парламента. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Александр Котов подчеркнул значимость федеративного устройства России, где каждый регион сохраняет свои традиции, обычаи и достижения. Он выделил, что главная сила многонационального народа заключается в несокрушимом единстве и взаимопонимании:

«Мы гордимся тем, что живём в федерации, где каждый субъект уникален своими традициями, обычаями и достижениями. При этом главная сила нашего многонационального народа, объединённого общей судьбой и историческим наследием, заключается в несокрушимом единстве и взаимопонимании».

Председатель Собрания депутатов обратил внимание, что, опираясь на конституционные основы, жители региона уверенно смотрят в будущее, поддерживают преемственность поколений и верность традициям предков. Конституция остаётся надёжным фундаментом для построения процветания государства, общественного согласия и благополучия граждан.

В завершение Александр Котов пожелал мира, развития и благополучия всем жителям Псковской области: «С Днём Конституции Российской Федерации! Мира, развития и благополучия!»

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич Председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
