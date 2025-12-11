Общество

Александр Котов в День Конституции РФ: Сила нашего народа заключается в несокрушимом единстве

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня Конституции Российской Федерации 12 декабря. Обращение, где он отметил, что этот государственный праздник символизирует единство России, её народов и регионов, а также уважение к ценностям, закреплённым в основном законе страны, разместили на сайте регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Александр Котов подчеркнул значимость федеративного устройства России, где каждый регион сохраняет свои традиции, обычаи и достижения. Он выделил, что главная сила многонационального народа заключается в несокрушимом единстве и взаимопонимании:

«Мы гордимся тем, что живём в федерации, где каждый субъект уникален своими традициями, обычаями и достижениями. При этом главная сила нашего многонационального народа, объединённого общей судьбой и историческим наследием, заключается в несокрушимом единстве и взаимопонимании».

Председатель Собрания депутатов обратил внимание, что, опираясь на конституционные основы, жители региона уверенно смотрят в будущее, поддерживают преемственность поколений и верность традициям предков. Конституция остаётся надёжным фундаментом для построения процветания государства, общественного согласия и благополучия граждан.

В завершение Александр Котов пожелал мира, развития и благополучия всем жителям Псковской области: «С Днём Конституции Российской Федерации! Мира, развития и благополучия!»