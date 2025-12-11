Место, где выходные проходят вкуснее

Выходные становятся вкуснее, когда день начинается в семейном кафе «СОЛЬ».
Здесь завтраки в выходные проходят до 14:00, так что можно спокойно выспаться и не бежать сломя голову за чашкой кофе.
Семьи любят «СОЛЬ» за тёплую атмосферу: пока взрослые обсуждают планы за любимым завтраком, дети проводят время в уютном детском уголке — и появляются за столом, только когда им приносят блюда из детского меню, которые вызывают одинаковый восторг у малышей и их родителей.
Реклама: ИП Салопова Ю.В. Erid: 2SDnjcVmT4s