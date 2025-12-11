Общество

Три основных аспекта здоровья озвучил псковский онколог

Три основных аспекта, влияющих на здоровье человеческого организма, озвучил онколог-маммолог, эксперт в области превентивной медицины Павел Алексеенко в эфире программы «Семейные ценности» на ПЛН FM.

«Есть три главные системы – это сон, питание, режим. Если эти три вещи налажены, то прием каких-то дополнительных препаратов, добавок не имеет смысла. В большинстве случаев, на практике, это дело отличается. И отличается колоссально. Даже отношение к каким-либо к факторам уже меняют биохимию внутри нас. Если какая-то ситуация в течение дня произошла, произошло неправильное отношение к ней, это может нарушить сон, может нарушить питание, потому что при стрессе большинство из нас его чем-то заедает. После этого нарушается сон. И это такой клубок, который постепенно набирается, и он сразу не дает о себе знать, он сразу не проявляется, проявляется через года», – сказал Павел Алексеенко.

По его словам, стресс бывает разного генеза: как положительный, так и отрицательный. Также врач считает, что в современном мире люди находятся в состоянии хронического стресса.

«Стресс есть как положительный, так и отрицательный, как бы странно оно не звучало. То, что организму дана реакция на какой-то стресс вообще, само по себе проявление, это же дано эволюционно. Основные проявления какие? Это бей, беги, замри. Это то, что было у нас эволюционно. Сейчас, в современном мире у нас есть именно хронический стресс, и мы постоянно находимся в тревоге. В этом состоянии плохо находиться. Если у нас какая-то резкая реакция происходит, то мы эту реакцию переживаем. А хронический стресс как раз-таки колоссально влияет именно на процессы в организме. И это один из главных сейчас в мире факторов риска не только по онкологии, но и в психиатрии, сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и вообще различных видах нарушений. Это доказано», – добавил Павел Алексеенко.