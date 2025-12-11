Три основных аспекта здоровья озвучил псковский онколог

Три основных аспекта, влияющих на здоровье человеческого организма, озвучил онколог-маммолог, эксперт в области превентивной медицины Павел Алексеенко в эфире программы «Семейные ценности» на ПЛН FM.
По его словам, стресс бывает разного генеза: как положительный, так и отрицательный. Также врач считает, что в современном мире люди находятся в состоянии хронического стресса.
«Стресс есть как положительный, так и отрицательный, как бы странно оно не звучало. То, что организму дана реакция на какой-то стресс вообще, само по себе проявление, это же дано эволюционно. Основные проявления какие? Это бей, беги, замри. Это то, что было у нас эволюционно. Сейчас, в современном мире у нас есть именно хронический стресс, и мы постоянно находимся в тревоге. В этом состоянии плохо находиться. Если у нас какая-то резкая реакция происходит, то мы эту реакцию переживаем. А хронический стресс как раз-таки колоссально влияет именно на процессы в организме. И это один из главных сейчас в мире факторов риска не только по онкологии, но и в психиатрии, сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и вообще различных видах нарушений. Это доказано», – добавил Павел Алексеенко.