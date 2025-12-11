Общество

Наталия Дубровская поздравила с 80-летием факультет русской филологии и иностранных языков ПсковГУ

От всего коллектива музея-заповедника «Изборск» директор Наталия Дубровская поздравила Псковский государственный университет с 80-летием факультета русской филологии и иностранных языков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

В своём обращении Наталия Дубровская подчеркнула особую роль факультета в сохранении культурного наследия и развитии гуманитарных наук:

«Как говорится в Книге книг, "В начале было Слово…“. Ваш факультет — уникальное пространство, где встречаются наука о языке и культура, искусство словесности и педагогика, русская классика и мировая литература; где рождается диалог: между языками, между странами, между прошлым и будущим. Вы открываете целые миры, воспитываете людей, способных говорить, слушать и слышать. Благодаря вашему труду сохраняется великий русский язык, открываются новые горизонты в изучении иностранных культур и воспитываются настоящие профессионалы слова — учителя, переводчики, журналисты, культурологи. Для нас, хранителей Изборска, вдохновлявшего писателей, поэтов и мыслителей, особенно ценно ваше внимание к слову как к живому наследию. Именно филологи — лингвисты, литературоведы, школьные учителя и университетские преподаватели — помогают оживлять историю через словесность: произведения художественной литературы, переводы и научные исследования», - отметила Наталия Дубровская.

В завершение своего поздравления директор музея‑заповедника выразила искренние пожелания коллективу факультета: «Желаем факультету процветания, творческой энергии, ярких проектов и талантливых студентов. Пусть ваша работа продолжает служить мостом между культурами и эпохами! Пусть в ваших стенах всегда царит творческая атмосфера, рождаются яркие идеи и звучит живая красивая речь!»