«Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства для выпускников Псковского политехнического колледжа

Завод «Титан-Полимер» принял участие в ежегодной ярмарке трудоустройства, организованной кадровой службой Пскова и Псковского района совместно с Псковским политехническим колледжем. В мероприятии участвовали восемь работодателей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» представил широкий спектр возможностей для молодых специалистов. Студенты выпускных курсов по специальностям сварочное дело, информационные технологии и программирование, сетевое и системное администрирование, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта получили информацию о возможностях работы на предприятии, условиях труда, программах стажировок и профессионального развития.

Представители завода рассказали о формате производственных практик, включая преддипломные и дипломные проекты, которые позволяют студентам закрепить теоретические знания на практике и получить опыт работы в условиях действующего промышленного производства. Привлечение молодых специалистов является частью кадровой стратегии предприятия.

«Сегодня наш завод – это динамично развивающееся предприятие, которое открывает перед молодыми специалистами широкие перспективы роста и самореализации. Участие в ярмарке позволяет нам выстраивать планомерную работу с будущими специалистами, формировать кадровый резерв и предлагать студентам понятные карьерные маршруты. На предприятии действует система производственных практик и стажировок, по итогам которых лучшие участники получают предложения о трудоустройстве», - отметила директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова.