Общество

В СОЦПРОФ поддержали сокращение перечня запрещённых для женщин профессий

В России продолжается планомерное сокращение перечня профессий и должностей, на которых ограничивается применение женского труда. Согласно утверждённой правительством дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса, к декабрю 2027 года список «неженских» профессий будет существенно урезан. Такую тенденцию поддерживает объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, об этом лидер объединения Сергей Вострецов написал в своем Telegram-канале.

Изменения в первую очередь затронут сферу транспорта и обрабатывающую промышленность. Соответствующие поправки будут внесены в приказ Минтруда России № 988н от 18 июля 2000 года (в действующей редакции), который сейчас содержит 98 пунктов с запретом или ограничением труда женщин во вредных и опасных условиях.

«Мы в СОЦПРОФ давно выступали за пересмотр этого устаревшего перечня, который во многом сохранился ещё с советских времён и уже не соответствует ни современным технологиям, ни реальным условиям труда, ни, главное, запросам самих женщин. Сегодня автоматизация и новые средства защиты сделали многие рабочие места безопасными независимо от пола. Запрет на профессию только потому, что она когда-то считалась "мужской“, — это дискриминация по признаку пола, которая лишает женщин возможности хорошо зарабатывать и реализовывать себя профессионально», - заявил Сергей Вострецов.

Он уточнил, что объединение СОЦПРОФ приветствует решение правительства сократить список к 2027 году, но считает, что это нужно сделать быстрее и радикальнее. При этом там, где вредность действительно сохраняется, необходимо не запрещать женщинам работать, а обязывать работодателей доводить условия до современных стандартов — вентиляцию, эргономику, средства индивидуальной защиты: «Женщина сама должна решать, готова ли она работать в таких условиях за достойную зарплату, а не получать запрет "сверху“. Профсоюзы СОЦПРОФ выступают за то, чтобы в итоге остались только те ограничения, которые действительно обоснованы медицинскими противопоказаниями, а не стереотипами прошлого века».

За последние годы женщины всё чаще выбирают профессии, традиционно считавшиеся мужскими: машинистки метро и электропоездов, водительницы большегрузов и автобусов, сварщицы, монтажницы высотных конструкций, операторы станков с ЧПУ. Этому способствуют как дефицит кадров в ряде отраслей, так и заметное повышение заработных плат на таких позициях.

Сокращение перечня запрещённых профессий станет ещё одним шагом к реальному равенству возможностей на рынке труда и позволит сотням тысяч женщин легально работать там, где они уже давно работают де-факто, но с риском для трудового стажа и социальных гарантий, заключили в СОЦПРОФ.