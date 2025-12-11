В СОЦПРОФ поддержали сокращение перечня запрещённых для женщин профессий

В России продолжается планомерное сокращение перечня профессий и должностей, на которых ограничивается применение женского труда. Согласно утверждённой правительством дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса, к декабрю 2027 года список «неженских» профессий будет существенно урезан. Такую тенденцию поддерживает объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, об этом лидер объединения Сергей Вострецов написал в своем Telegram-канале.
Изменения в первую очередь затронут сферу транспорта и обрабатывающую промышленность. Соответствующие поправки будут внесены в приказ Минтруда России № 988н от 18 июля 2000 года (в действующей редакции), который сейчас содержит 98 пунктов с запретом или ограничением труда женщин во вредных и опасных условиях.
Он уточнил, что объединение СОЦПРОФ приветствует решение правительства сократить список к 2027 году, но считает, что это нужно сделать быстрее и радикальнее. При этом там, где вредность действительно сохраняется, необходимо не запрещать женщинам работать, а обязывать работодателей доводить условия до современных стандартов — вентиляцию, эргономику, средства индивидуальной защиты: «Женщина сама должна решать, готова ли она работать в таких условиях за достойную зарплату, а не получать запрет "сверху“. Профсоюзы СОЦПРОФ выступают за то, чтобы в итоге остались только те ограничения, которые действительно обоснованы медицинскими противопоказаниями, а не стереотипами прошлого века».
За последние годы женщины всё чаще выбирают профессии, традиционно считавшиеся мужскими: машинистки метро и электропоездов, водительницы большегрузов и автобусов, сварщицы, монтажницы высотных конструкций, операторы станков с ЧПУ. Этому способствуют как дефицит кадров в ряде отраслей, так и заметное повышение заработных плат на таких позициях.
Сокращение перечня запрещённых профессий станет ещё одним шагом к реальному равенству возможностей на рынке труда и позволит сотням тысяч женщин легально работать там, где они уже давно работают де-факто, но с риском для трудового стажа и социальных гарантий, заключили в СОЦПРОФ.