В псковской библиотеке имени Василёва открылась выставка медиапроектов «Своды»

В историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в Пскове открылась выставка медиапроектов «Своды», посвящённая псковским храмам из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект реализован детским технопарком «Кванториум Псков» и службой управления объектом всемирного наследия Псковской области «Научно-производственный центр по охране памятников», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториуме».
Фотографии: «Кванториум Псков»
В течение двух месяцев обучающиеся «Кванториума» создавали медиаконтент об объектах культурного наследия: фоторепортажи, отражающие внутреннее и внешнее убранство церквей, видеоролики об их истории и архитектуре, а также дизайн карточек и инфографику для сообщества службы.
На открытии выставки и презентации проекта присутствовали его авторы, представители министерства культуры Псковской области, Русской православной церкви и партнёрских организаций. Учащиеся рассказали о ходе работы, ключевых идеях, концепциях и трудностях, с которыми столкнулись при реализации.
Проект «Своды» был интегрирован в образовательный процесс технопарка — школьники применяли полученные на занятиях навыки по фотографии, дизайну и видеомонтажу.
Для погружения в тему для участников провели серию дополнительных мероприятий: заместитель директора - начальник отдела службы управления объектами всемирного наследия, особо ценными объектами и объектами деревянного зодчества «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова рассказала о традициях псковского зодчества, устройстве храмов и значении архитектурных элементов. Также состоялись выездные экскурсии по всем десяти храмам — в том числе места, недоступные для обывателей: например, школьники поднялись на звонницу Космодамианской церкви.
Фотовыставка будет работать в библиотеке имени Василёва до 18 января. Вход свободный.