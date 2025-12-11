Общество

В псковской библиотеке имени Василёва открылась выставка медиапроектов «Своды»

В историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в Пскове открылась выставка медиапроектов «Своды», посвящённая псковским храмам из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект реализован детским технопарком «Кванториум Псков» и службой управления объектом всемирного наследия Псковской области «Научно-производственный центр по охране памятников», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториуме».

Фотографии: «Кванториум Псков»

В течение двух месяцев обучающиеся «Кванториума» создавали медиаконтент об объектах культурного наследия: фоторепортажи, отражающие внутреннее и внешнее убранство церквей, видеоролики об их истории и архитектуре, а также дизайн карточек и инфографику для сообщества службы.

На открытии выставки и презентации проекта присутствовали его авторы, представители министерства культуры Псковской области, Русской православной церкви и партнёрских организаций. Учащиеся рассказали о ходе работы, ключевых идеях, концепциях и трудностях, с которыми столкнулись при реализации.

Проект «Своды» был интегрирован в образовательный процесс технопарка — школьники применяли полученные на занятиях навыки по фотографии, дизайну и видеомонтажу.

«Часть ребят до этого не сталкивалась с подобными задачами, другие уже имели опыт — они учатся по программам медиа, участвовали в профильных сменах или входят в медиагруппу “Кванториума”. Для нас принципиально важно, что дети не просто осваивают технологии, но сразу применяют их в реальных проектах. А здесь результат — сразу на выставку!» — отметила куратор проекта, заместитель директора по проектному управлению «Кванториума» Виктория Зарецкая.

Для погружения в тему для участников провели серию дополнительных мероприятий: заместитель директора - начальник отдела службы управления объектами всемирного наследия, особо ценными объектами и объектами деревянного зодчества «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова рассказала о традициях псковского зодчества, устройстве храмов и значении архитектурных элементов. Также состоялись выездные экскурсии по всем десяти храмам — в том числе места, недоступные для обывателей: например, школьники поднялись на звонницу Космодамианской церкви.

«За время проекта я очень много нового узнала об устройстве церквей, их строении и терминологии. Прокачала свои навыки в дизайне, поработала в большой и дружной команде. Для меня восторг, что результат наших трудов увидят много людей», — сказала участница проекта Елизавета Садкова.

Фотовыставка будет работать в библиотеке имени Василёва до 18 января. Вход свободный.