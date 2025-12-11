Общество

В Госдуме предложили запретить «детское шампанское»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу в России продукции с названием «детское шампанское». Такое предложение было адресовано депутатом на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

«Последовательно выступаю за запрет такого "уникального" явления, как "детское шампанское". Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей», — сказано в обращении.

Депутат считает, что в культурной традиции шампанское является сугубо взрослым алкогольным напитком.

«Такие формулировки, как "пиво без градуса" или "вино без алкоголя", по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу, которая формирует у детей ложную "безопасность" употребления спиртного», — подчеркнул парламентарий.

Султан Хамзаев пояснил, что недобросовестные предприниматели популяризируют алкогольную тематику в детской среде, маскируя обычный сладкий лимонад под «детское шампанское», пишет РИА Новости.

«Подобные словесные конструкции — очевидные маркетинговые уловки, цель которых — вовлечение в потребительскую среду как можно более широкой аудитории, включая несовершеннолетних. "Детское шампанское" сопоставимо с такими явлениями, как "детский наркотик" из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты», — добавляет депутат в обращении.

«Прошу Вас обозначить позицию Вашего ведомства по вышеуказанному вопросу, а также предложить варианты выведения из продажи данного термина и продукции в целом, поскольку "детское шампанское" вводит потребителей в заблуждение», — сказано в обращении.