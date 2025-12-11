Общество

День открытых дверей для родственников осужденных прошел в псковской колонии №4

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (село Середка Псковского округа) прошел день открытых дверей для родственников осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Осужденные, которые не нарушают режим отбывания наказания и участвуют в жизни учреждения, получили возможность встретиться с родными и близкими.

Перед началом мероприятия сотрудники колонии провели инструктаж о правилах поведения на режимной территории. После этого гости в сопровождении сотрудников ИК-4 осмотрели основные административно-хозяйственные объекты исправительной колонии. Они посетили отряды, где живут осужденные, осмотрели столовую и провели дегустацию приготовленной пищи. Родственники ознакомились с условиями труда осужденных и посетили церковь.

День открытых дверей завершился совместным чаепитием и концертом, который подготовили участники кружка художественной самодеятельности. За чашкой чая осужденные узнали домашние новости и ощутили поддержку и заботу со стороны своих близких, заключили в ведомстве.