Пушкинская «казначеиха» проинспектировала Мельницу крылату в «Михайловском»

Лису, вышедшую по свежему снегу к околице мемориальной усадьбы «Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике, удалось заснять сотруднику музея Алексею Михайлову. Яркие кадры, запечатлевшие зверя у знаменитой Мельницы крылатой, заядлый фотоохотник разместил на своей странице в социальной сети.

Здесь и далее фото Алексея Михайлова с его страницы в социальной сети «ВКонтакте»

музее-заповеднике «Михайловское» напомнили, что лису Пушкин чаще упоминает как объект охоты или как мех. Так, травить лис — чуть ли не единственное дело князей, утверждает старый мельник из «Русалки». В чекмене, подбитом лисьим мехом, выезжает на охоту Муромский-старший («Барышня-крестьянка»). Чёрно-бурыми лисами во время одной из своих экспедиций торгуют купцы-корабельщики, явившиеся на поклон князю Гвидону в «Сказке о царе Салтане…». А Петруша Гринёв, главный герой «Капитанской дочки», вспоминает, как, снаряжая его в армию, домашние надели на «дитя» лисью шубу — поверх того самого, сыгравшего столь важную роль во всей этой «оренбургской истории» и поэтому памятного всем заячьего тулупчика.

Упоминает поэт — но всего единожды! — и живую лису. В списке зверей, приходивших к овдовевшему медведю в неоконченной «Сказке о медведихе», Пушкин наделяет эту героиню не самыми лестными определениями: «Приходила лисица подьячиха, / Подьячиха, казначеиха». По ряду литературоведческих версий такой образ вполне перекликается с фольклорным образом лисицы — хищника пусть не самого крупного, но хитрого, расчётливого и уже поэтому опасного.

В музее также добавили, что в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов посвятил лисам отдельную главу, что неудивительно: лисиц в Михайловских рощах много; бывает, что они показываются и в мемориальных усадьбах — к большой радости посетителей-горожан.

В этой же книге Всеволод Курбатов приводит и такие данные: «…на территории Государственного… музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», по визуальным наблюдениям и результатам научно-исследовательского отчёта инвентаризации фауны позвоночных животных, проведённого кафедрой зоологии и экологии животных Псковского государственного педагогического университета… обитает 17 видов млекопитающих, относящихся к пяти отрядам». Эти данные, уточнили в музее-заповеднике, были получены в период с 2007 по 2010 год.