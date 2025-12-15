Псковcкая обл.
Общество

День покорения вершин отмечают 16 декабря

16.12.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов — покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата — повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на «завтрашний» день.

Изображение от wirestock на Freepik

Считается, что изначально название праздника не было метафорическим — то есть дата была инициирована именно любителями экстремального отдыха, которые отмечали в этот день новые покорённые высоты, пишет calend.ru. Но позднее День приобрёл более широкое значение и проник в повседневную жизнь как синоним достижения цели. Под «вершинами» стали подразумевать любые достижения — от мелких: начать вставать утром на час раньше или решиться на визит к стоматологу, — до крупных: бросить курить, преодолеть страх общения, родить ребенка, похудеть, получить новую работу и т.д.

Ведь ежедневно каждый из нас стремится или хочет достичь поставленной цели в работе, личной жизни, спорте или увлечениях. Для кого-то избавиться от пагубной привычки — тоже своеобразное взятие вершины, преодоление трудности. А сколько незавершенных проектов и планов… Поэтому, не исключено, что инициаторами сегодняшнего праздника стали и люди, которые больше не могли слышать от друзей или родных отговорки: «я начну с завтрашнего дня».

Вся наша жизнь — преодоление себя, достижение новых высот. Да, многие цели требуют немало сил и веры в себя. Мы боремся с собственной ленью, страхами, комплексами, нежеланием выходить из зоны комфорта. Но мечты и планы не имеют свойства сбываться самостоятельно. Часто единственное, чего не хватает для достижения целей — это действия и веры, что всё получится. Труд, терпение и дисциплина — главные составляющие достижения новой высоты.

Кто из нас хоть раз в жизни не лазил куда-нибудь — на деревья, заборы, гаражи… Каждая новая «высота» придавала нам веру, что мы можем всё! А дети! У них каждый день — это покорение вершин. Научились держать ложку — победа, сказал «мама» — другая, сделал первый шаг — ещё высота! И таких вершин множество. Даже если победа незначительна, она делает нас сильнее. А значит, есть повод порадоваться и запланировать следующий шаг.

Ещё важно помнить, что надо уметь прощать себе и близким ошибки — если что-то не получилось, не стоит отчаиваться и сильно переживать. У всех бывают промахи. Важнее — уметь похвалить себя и близких за то, что уже смогли достичь и желание двигаться дальше к цели. Ведь как пел Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал»…

Поэтому День покорения вершин — это праздник всех увлечённых, целеустремлённых и смелых натур, а ещё — та отправная точка, которая поможет каждому пересмотреть свои приоритеты и поменять что-то в жизни. Это прекрасный день для начала давно задуманного дела, которое постоянно откладывалось. У каждого есть свои непокорённые вершины…

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
