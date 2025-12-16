Общество

Новый год в стиле элегантности: ресторан «Аристократ» приглашает на корпоративные праздники

Ищете идеальное место для новогоднего корпоратива? Псковский ресторан «Аристократ», расположенный в отеле Old Estate, готов превратить ваш праздничный вечер в незабываемое событие.

Фотографии: Old Estate

Отпразднуйте Новый год в приятной компании, погрузившись в атмосферу настоящей элегантности: вас ждут изысканное меню от шеф‑повара, стильный зал с праздничным декором, безупречный сервис и особое новогоднее настроение.

«Мы берём на себя всю организацию — от элегантной сервировки стола до продуманной шоу‑программы, чтобы ваш корпоратив прошёл идеально и остался в памяти как яркое, тёплое и стильное событие», - отметили в отеле.

Не откладывайте бронирование: позвоните уже сегодня по телефону +7 911 380‑20‑20, чтобы закрепить желаемую дату и начать планировать праздник вашей мечты.

На текущий момент свободны даты: 21, 24, 25, 27 декабря.

Реклама. ООО «Старые кварталы». ИНН 6027135670. Erid: 2SDnjde2NPZ