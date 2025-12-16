Общество

Торжественное открытие главной городской ели прошло в Пскове. ВИДЕО

Торжественное открытие главной городской ели на Октябрьской площади в Пскове состоялось в рамках финала первого регионального конкурса «Дед Мороз фест-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Видео: управление культуры администрации Пскова

«Для запуска главной городской ёлки потребовались усилия не одного, а целого отряда профессиональных чудотворцев. Деды Морозы и Снегурочки в полном составе синхронно нажали на "волшебную кнопку" под счёт "Раз, два, три, ёлочка, гори!"», - поделился глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Напомним, в финал конкурса вышли девять команд.