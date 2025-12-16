Общество

Интересные факты о лебедях рассказали в музее‑заповеднике «Изборск»

Лебеди входят в число самых крупных птиц России: вес взрослой особи может достигать 13 кг, а размах крыльев — 2 м. Пресс‑служба музея‑заповедника «Изборск» рассказала Псковской Ленте Новостей о лебедях — грациозных птицах, издавна считающихся символом духовной чистоты и супружеской верности.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В музее рассказали, что птицы редко передвигаются по суше, предпочитая водную стихию. Эти птицы отличаются продолжительностью жизни и моногамностью — способностью образовывать устойчивые пары. В мире существует всего 7 видов лебедей, большинство из которых занесены в Красную книгу.

В Изборске на Городищенском озере уже четверть века обитают лебеди‑шипуны. Одной из уникальных особенностей лебедей является их чрезвычайно густое оперение — до 23 тысяч перьев, однако во время линьки они теряют значительную часть покрова и временно не могут летать.

Среди семейства утиных у лебедей самая вытянутая шея, а превосходную теплоизоляцию обеспечивает густой лебяжий пух — именно это в Средние века стало причиной массового истребления птиц. Для защиты от хищников лебеди используют удар крыльев, силы которого достаточно, чтобы сломать кость противнику.

Гнездостроение у лебедей — сложный совместный процесс: самка строит гнездо диаметром до 2 м, а самец обеспечивает её материалами; насиживает кладку исключительно самка, тогда как самец охраняет гнездо, когда она отходит. Птенцы находятся под опекой родителей 1–2 года.

Распространённое поверье о том, что потерявший партнёра лебедь остаётся одиноким навсегда, не соответствует действительности: в большинстве случаев птица ищет нового партнёра, лишь изредка оставаясь в одиночестве.

Музей‑заповедник «Изборск» приглашает всех желающих полюбоваться лебедями‑шипунами на Городищенском озере и воочию убедиться в их удивительной красоте и грации.