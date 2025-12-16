Общество

Как развивалось радиовещание в СССР, рассказали в музее-заповеднике «Изборск»

Музей‑заповедник «Изборск» снова приоткрывает дверь в прошлое: в его коллекции сохранились радиоприёмники и радиолы, рассказывающие об эволюции советского радиовещания — от первых уличных трансляторов после Октябрьской революции до повсеместных радиоточек и портативных приёмников второй половины XX века, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Первые радиотрансляторы в крупных городах начали массово появляться после Октябрьской революции. Старые советские трансляторы имели вид квадратного вытянутого колокола и устанавливались на центральных улицах. Радиотрансляции проходили в установленные часы вещания, в которые горожане собирались на улицах и узнавали актуальные новости из сообщения диктора.

Важную агитационную и информационную роль выполняло радиовещание в годы Великой Отечественной войны. Из огромного количества радиообращений Совинформбюро, сообщений с фронта, оперативных выпусков «Последних известий» и звуковых писем можно сложить целую летопись борьбы с нацистскими захватчиками. Каждый житель СССР знал голос диктора Всесоюзного радио Ю. Б. Левитана, читавшего сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.

В послевоенное время радиоприемники изменились внешне и стали привычным атрибутом жизни для многих людей, эфирное вещание становится круглосуточным. В продаже стали появляться первые радиолы – приборы, с помощью которых можно было не только слушать радио, но и воспроизводить мелодии с грампластинок. Радиолы были популярны у населения, а модельный ряд этих товаров быстро расширялся.

В 1946 году в СССР стало внедряться радиовещание в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Практически в каждом доме была отдельная небольшая розетка – абонентская радиоточка, к которой подключался радиоприёмник. С 1957 года по мере строительства областных телецентров запускаются УКВ-дубли всех трёх программ Всесоюзного радио. Одновременно начинают получать широкое распространение более сложные стационарные радиоприёмники с большим количеством диапазонов. По ходу развития отечественной радиотехники появляется множество портативных радиоприёмников.