«Псковские епархиальные ведомости»: как старинный журнал раскрывает тайны Изборска

В собрании музея‑заповедника «Изборск» сохранились выпуски дореволюционного журнала «Псковские епархиальные ведомости» (1894–1917). Среди них — уникальный материал священника Петра Панова 1914 года с подробным описанием географии, истории и архитектуры древнего Изборска, который и сегодня представляет большую ценность для краеведов и путешественников, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Журнал «Псковские епархиальные ведомости» (1894–1917) является ценным историческим источником. Издаваться он начал 1 января 1894 года. В собрании Государственного музея-заповедника «Изборск» хранятся отдельные выпуски этого дореволюционного издания. В июле 1914 года читателям журнала были представлены данные из церковной летописи Николаевского собора.

Священником Никольского собора Петром Пановым представлены актуальные на начало двадцатого века данные о географии и истории Изборска, источниках, крепостном строительстве. Рассказ священника Панова может быть интересен путешествующим и сегодня.

Автор упоминает различные названия ключей: «Богородицкий», «Никольский», «Ильинский», «Славенские» ключи: «Во всех ключах вода бежит из гор. «Славенские» ключи, вытекая из горы водопадами, впадают в Городищенское озеро ручьями. Откуда бежит вода – подлинно неизвестно, но предполагают, что исток этих подземных течений есть озеро Утца в 8-ми верстах от Изборска на северо-запад. Вода в Изборске во всех течениях светлая, пресная, известковая и весьма вкусная.

В 1330 году был устроен новый город и новая из плиты крепость с высокими башнями на горе Жераве, окружающая изборский Николаевский собор.

В настоящее время всех башен в крепости 5-ть: 1-ая «Колокольная», 2-ая «Кукуевка», 3-ья «Плоская», 4-ая «Вышка», 5-ая «Темнушка». Кроме означенных раньше, еще были башни: 6-ая «Рябиновка», 7-ая «Захабная» на юг и при том вне главной крепости. «Колокольная» башня названа от бывшей на ней колокольни до пристройки новой к Изборскому собору в 1849 году. «Кукуевка» названа от горы «Кукуевки», против которой она стоит. «Плоская» – от своей четырехугольной формы. «Вышка» - от высоты своей: она выше всех башен. «Темнушка», стоящая на западе, от малого света, проникающего в нее.

В Изборске имеются улицы: Невская, Садник, Масловская, Извозная и Подгорная. Невской улица названа со времени наделов земли изборским крестьянам, бывшим 200 лет тому назад, как говорит предание. Земля, через которую проходит Невская улица, принадлежала прежде Петербургской Невской лавре. Наименование «Садник» происходит от нового населения и от сада, принадлежавшего Печерскому монастырю до наделов крестьянских, как говорит тоже предание».

Сведения, опубликованные П. И. Пановым, являются бесценным источником информации для исследователей, краеведов, всех, кто интересуется историей Изборска.

