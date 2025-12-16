Общество

МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне

Мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение (ВПО), позволяющее удаленно управлять функциями мобильного устройства под предлогом просмотра фото или видео из сообщения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос журналистов.

При таком сценарии заражения мобильного компьютерного устройства вредоносным ПО мошенники представляются контактами из записной книги или остаются неизвестными. При этом аферисты предлагают человеку просмотреть фото, видео из сообщения, а также документы, присылая файлы с названиями «Фото.apk», «Видео-архив.apk», IMG.apk и другие. Они убеждают жертву в том, что в документе или на присланном фото или видео расположены сведения, касающиеся абонента.

Открыв файл, жертва автоматически устанавливает ВПО, которое, в том числе, дает возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства, пишет ТАСС.