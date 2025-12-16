Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
в «СтругановЪ»
РКО и эквайринг в ПСБ
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Тридцать мастеров и одна ёлка
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Почему такие желтые?
До нового года не трогать!
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Из агрономов в фермеры
выбор настойчивых
 
 
 
ещё Общество 16.12.2025 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 16.12.2025 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов 16.12.2025 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO 16.12.2025 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников 16.12.2025 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 11.12.2025 12:563 Нету интернету 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне

16.12.2025 15:48|ПсковКомментариев: 0

Мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение (ВПО), позволяющее удаленно управлять функциями мобильного устройства под предлогом просмотра фото или видео из сообщения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос журналистов.

При таком сценарии заражения мобильного компьютерного устройства вредоносным ПО мошенники представляются контактами из записной книги или остаются неизвестными. При этом аферисты предлагают человеку просмотреть фото, видео из сообщения, а также документы, присылая файлы с названиями «Фото.apk», «Видео-архив.apk», IMG.apk и другие. Они убеждают жертву в том, что в документе или на присланном фото или видео расположены сведения, касающиеся абонента.

Открыв файл, жертва автоматически устанавливает ВПО, которое, в том числе, дает возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 84 человека
16.12.2025, 16:350 «Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова?  16.12.2025, 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов 16.12.2025, 16:230 В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина 16.12.2025, 16:220 Покупательница квартиры Долиной потребовала принудительно выселить артистку из жилья
16.12.2025, 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025, 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO 16.12.2025, 16:080 «Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность» 16.12.2025, 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
16.12.2025, 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса 16.12.2025, 15:540 «Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском» 16.12.2025, 15:520 Владимир Папорт озвучит результаты работы Госавтоинспекции Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 16.12.2025, 15:500 «Крокодил» в Изборске: музей хранит номера легендарного сатирического журнала
16.12.2025, 15:480 МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне 16.12.2025, 15:310 «Школа финансов»: Ответы на важные вопросы о работе карт UnionPay 16.12.2025, 15:260 Трагедия в Горках-2: как понять подростка и защитить детей? 16.12.2025, 15:220 «Добродомик» планируют открыть в нескольких городах Псковской области
16.12.2025, 15:130 Актрису из сериала «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство 16.12.2025, 15:120 Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа под ставку в 292%  16.12.2025, 15:040 Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ 16.12.2025, 14:460 Конкурс воспоминаний запускает ПЛН в честь обновления сайта
16.12.2025, 14:420 Т1: К 2030 году для 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ 16.12.2025, 14:410 Фотофакт: Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в Пскове 16.12.2025, 14:400 Не просто обед, а целый мир: благотворительное кафе для пожилых в Пскове откроется в 2026 году 16.12.2025, 14:320 До +4 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 17 декабря
16.12.2025, 14:160 Как развивалось радиовещание в СССР, рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин 16.12.2025, 14:030 Акцию на плавленые сыры запустили «Молочные продукты Пушкиногорья» 16.12.2025, 13:560 В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
16.12.2025, 13:510 Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России 16.12.2025, 13:370 Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения 16.12.2025, 13:210 Новый документ о постановке на учет будет выдаваться псковским налогоплательщикам 16.12.2025, 13:170 Псковский гуманитарный лицей закрывается на карантин до 23 декабря
16.12.2025, 13:160 «Добродомик»: как личная трагедия и случайный дедушка привели к созданию сети бесплатных кафе для пожилых 16.12.2025, 13:120 Почему у птиц не мёрзнут лапы зимой: научные факты от музея‑заповедника «Изборск» 16.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Добродомик» приходит в Псков 16.12.2025, 12:520 Владелец печорского «Форелевого хутора» заявил о кадровых проблемах в экотуризме
16.12.2025, 12:470 Жизнь и ноготочки 16.12.2025, 12:420 В Локнянском округе обновили четверть тепловых сетей за два года 16.12.2025, 12:350 Повторно севшему за руль пьяным дедовичанину назначили 200 часов обязательных работ 16.12.2025, 12:210 Итоговую таблицу поправок к бюджету Псковской области одобрила согласительная комиссия
16.12.2025, 12:150 Новый год в стиле элегантности: ресторан «Аристократ» приглашает на корпоративные праздники 16.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Иваном Белугиным 16.12.2025, 12:010 Владелец «Велино» разъяснил различия между кемпингом и глэмпингом 16.12.2025, 11:540 Квиз «Ума палата в Палатах» проведет Псковский музей-заповедник
16.12.2025, 11:530 В Госдуме ответили, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год 16.12.2025, 11:480 «Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков 16.12.2025, 11:411 Дмитрий Волхонов: «Псков — город Рождества» — это зонтичный бренд 16.12.2025, 11:300 Великолучанина осудили за кражу денег у собутыльника ради онлайн-казино
16.12.2025, 11:140 Подросток с ножом устроил нападение на школу в Подмосковье 16.12.2025, 11:080 «Заброшку» на улице Больничной консервируют в Великих Луках  16.12.2025, 11:070 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для Локнянского муниципального округа 16.12.2025, 11:050 Торжественное открытие главной городской ели прошло в Пскове. ВИДЕО
16.12.2025, 10:540 Алексей Севастьянов призвал тщательнее проработать в бюджете расчет школьного питания  16.12.2025, 10:490 Последний шанс: успейте провести корпоративный вечер в «СтругановЪ» 16.12.2025, 10:360 Жилой дом горел в порховской деревне Пруссы 16.12.2025, 10:140 Проблемный участок дороги подсыпали на улице Майской в Пскове
16.12.2025, 10:030 Новогодняя ярмарка мастеров откроется в Великих Луках 19 декабря 16.12.2025, 10:000 Время итогов: каким был 2025 год для социальной сферы Великих Лук 16.12.2025, 09:500 Спецназ оказал силовую поддержку при задержании жителя Плюссы по подозрению в убийстве 16.12.2025, 09:460 В Великих Луках сожгли около 50 кг наркотиков
16.12.2025, 09:150 В Стругокрасненском округе продолжаются поиски пенсионера с инвалидностью по слуху 16.12.2025, 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 16.12.2025, 09:000 Псковичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в этом году 16.12.2025, 08:400 К 65‑летию полёта Гагарина выпустят VR‑игру о первом космонавте
16.12.2025, 08:200 Число принятых в гражданство России лиц сократилось на треть 16.12.2025, 08:000 Выезд из России могут запретить из-за долга в десять тысяч рублей 16.12.2025, 07:300 ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России 16.12.2025, 07:000 День покорения вершин отмечают 16 декабря
15.12.2025, 22:330 В Пскове женщина попала в больницу после наезда автомобиля 15.12.2025, 22:180 Губернатор провёл бюджетные консультации с парламентской оппозицией в областном Собрании 15.12.2025, 22:000 Почему многие решаются на ринопластику к Новому году, ответил хирург 15.12.2025, 21:330 Школа креативных индустрий Пскова получила два диплома на всероссийском конкурсе
15.12.2025, 21:200 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте. ВИДЕО 15.12.2025, 21:010 Об увеличении финансирования на поддержку ТОС, учителей и медиков договорились депутаты-единороссы на встрече с губернатором 15.12.2025, 20:370 Будущий памятник детям войны презентовали в Пскове 15.12.2025, 20:200 Как в начале XX века в Изборске появился свой любительский театр, рассказали в музее
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru