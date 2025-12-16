Общество

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря

17 декабря отмечается день образования Российской фельдъегерской связи, специальной службы связи, занимающейся пересылкой важных и секретных документов с помощью специальных курьеров (фельдъегерей).

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В Российской Федерации эти функции возложены на специальный федеральный орган исполнительной власти – Государственную фельдъегерскую службу РФ (ГФС России).

Свою историю ГФС ведет от службы почтовых курьеров и полевой почты русской армии, создание которых было официально закреплено Воинским уставом 1716 года. В самостоятельный орган государственной и военной связи служба полевых курьеров была преобразована на основании указа о создании отдельного Фельдъегерского корпуса, подписанного 17 декабря (28 декабря по новому стилю) 1796 года императором Павлом I. Личный состав Фельдъегерского корпуса (фельдъегеря) обеспечивал доставку указов императора, приказов, донесений, ценных бумаг, посылок, а также сопровождение высокопоставленных лиц.

После Октябрьской революции 1917 года преемником императорского Фельдъегерского корпуса стала Служба внешней связи Всероссийского главного штаба, а с 1920 года – Фельдъегерский корпус Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). С 1921 года начала действовать также ведомственная фельдсвязь в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924 году обе службы были слиты в единую общегосударственную фельдсвязь, находившуюся в ведении Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), затем Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

В ее задачи входили доставка секретной корреспонденции всех государственных, партийных, профсоюзных организаций, перевозка денежных сумм и другого по всей территории страны, с 1939 года – только корреспонденции высших и центральных государственных и партийных органов.

В Великую Отечественную войну (1941-1945) в Красной Армии фельдсвязь применялась во всех звеньях управления до полка включительно. Военно-почтовая связь первоначально осуществлялась органами и учреждениями Наркомата связи, а в 1942 году они были подчинены Наркомату обороны СССР и включены в состав войск связи. В послевоенное время получение и отправка секретной почты производились через органы специальной связи Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства связи СССР, фельдсвязи Министерства обороны, а с 1960 года – централизованно через Управление фельдъегерской связи при Министерстве связи СССР.

В ноябре 1991 года Управление фельдъегерской службы при Министерстве связи СССР было преобразовано в Государственную фельдъегерскую службу РСФСР при Министерстве связи РСФСР. После распада СССР (1991) на базе ГФС РСФСР в сентябре 1992 года было создано Федеральное управление фельдъегерской связи при Министерстве связи Российской Федерации, реорганизованное с января 1995 года в Государственную фельдъегерскую службу РФ, с августа 1996 года – в Государственную фельдъегерскую службу при Министерстве связи РФ, с августа 1997 года – в Государственную фельдъегерскую службу при правительстве РФ, с мая 2000 года – в ГФС России.

Государственная фельдъегерская служба РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, и входит в систему федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ.

ГФС России возглавляет директор Государственной фельдъегерской службы РФ, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом РФ. С 2012 года эту должность занимает генерал-полковник Валерий Тихонов.

Сотрудники ГФС России имеют статус сотрудников органов внутренних дел, прикомандированных для прохождения службы к ГФС России (с присвоением им специальных званий внутренней службы).

В настоящее время подразделения фельдъегерской службы расположены во всех областных, краевых и республиканских центрах России, а также в ряде крупных городов, имеющих важное экономическое значение. В единую систему органов федеральной фельдъегерской связи входят подразделения центрального аппарата, территориальные органы и подведомственные ГФС России организации, пишет РИА Новости.

Органами федеральной фельдъегерской связи осуществляется доставка корреспонденции по 112 постоянно действующим маршрутам: 60 авиационным, 36 железнодорожным и 16 автомобильным. Ежесуточно в самолетах и поездах находится около 300 сотрудников федеральной фельдъегерской связи. Помимо этого, регулярно осуществляются встречи и проводы сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, прибывающих в Москву по 12 межгосударственным маршрутам. Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи было подписано в 1993 году главами правительств стран СНГ.

За два столетия своей деятельности фельдъегерская связь, обеспечивая доставку важнейших государственных документов при их полной и гарантированной сохранности, показала себя одним из самых надежных видов связи. Ни один из существующих сегодня видов технических средств связи не гарантирует сохранения конфиденциальности информации и того, что она попадет в нужные руки. На каждую систему шифровки всегда существует «ключ», который превратит ее в доступный постороннему взгляду текст. Любую технику можно вывести из строя, и таким образом прервать информационный обмен. Поэтому, несмотря на достижения науки и техники, аналогов фельдъегерской службе по срокам, гарантии секретности и обязательности доставки корреспонденции в России по-прежнему нет.