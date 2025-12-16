Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Новогодний корпоратив
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Почему такие желтые?
До нового года не трогать!
ESG-активность на Некрасова
РКО и эквайринг в ПСБ
Работа в «Россети Северо-Запад»
Тридцать мастеров и одна ёлка
Господин Рейтингомер
Атлас здоровья ЛОНГРИД
в «СтругановЪ»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
ПЛН-25: Вихри двадцатых
 
 
 
ещё Общество 16.12.2025 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 17.12.2025 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды 17.12.2025 07:000 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря 16.12.2025 22:080 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески 16.12.2025 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля 16.12.2025 21:401 Псковская область зарегистрировала в Роспатенте новый региональный бренд – «Псковская улитка»
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря

17.12.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

17 декабря отмечается день образования Российской фельдъегерской связи, специальной службы связи, занимающейся пересылкой важных и секретных документов с помощью специальных курьеров (фельдъегерей).

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В Российской Федерации эти функции возложены на специальный федеральный орган исполнительной власти – Государственную фельдъегерскую службу РФ (ГФС России).

Свою историю ГФС ведет от службы почтовых курьеров и полевой почты русской армии, создание которых было официально закреплено Воинским уставом 1716 года. В самостоятельный орган государственной и военной связи служба полевых курьеров была преобразована на основании указа о создании отдельного Фельдъегерского корпуса, подписанного 17 декабря (28 декабря по новому стилю) 1796 года императором Павлом I. Личный состав Фельдъегерского корпуса (фельдъегеря) обеспечивал доставку указов императора, приказов, донесений, ценных бумаг, посылок, а также сопровождение высокопоставленных лиц.

После Октябрьской революции 1917 года преемником императорского Фельдъегерского корпуса стала Служба внешней связи Всероссийского главного штаба, а с 1920 года – Фельдъегерский корпус Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). С 1921 года начала действовать также ведомственная фельдсвязь в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924 году обе службы были слиты в единую общегосударственную фельдсвязь, находившуюся в ведении Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), затем Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

В ее задачи входили доставка секретной корреспонденции всех государственных, партийных, профсоюзных организаций, перевозка денежных сумм и другого по всей территории страны, с 1939 года – только корреспонденции высших и центральных государственных и партийных органов.

В Великую Отечественную войну (1941-1945) в Красной Армии фельдсвязь применялась во всех звеньях управления до полка включительно. Военно-почтовая связь первоначально осуществлялась органами и учреждениями Наркомата связи, а в 1942 году они были подчинены Наркомату обороны СССР и включены в состав войск связи. В послевоенное время получение и отправка секретной почты производились через органы специальной связи Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства связи СССР, фельдсвязи Министерства обороны, а с 1960 года – централизованно через Управление фельдъегерской связи при Министерстве связи СССР.

В ноябре 1991 года Управление фельдъегерской службы при Министерстве связи СССР было преобразовано в Государственную фельдъегерскую службу РСФСР при Министерстве связи РСФСР. После распада СССР (1991) на базе ГФС РСФСР в сентябре 1992 года было создано Федеральное управление фельдъегерской связи при Министерстве связи Российской Федерации, реорганизованное с января 1995 года в Государственную фельдъегерскую службу РФ, с августа 1996 года – в Государственную фельдъегерскую службу при Министерстве связи РФ, с августа 1997 года – в Государственную фельдъегерскую службу при правительстве РФ, с мая 2000 года – в ГФС России.

Государственная фельдъегерская служба РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, и входит в систему федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ.

ГФС России возглавляет директор Государственной фельдъегерской службы РФ, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом РФ. С 2012 года эту должность занимает генерал-полковник Валерий Тихонов.

Сотрудники ГФС России имеют статус сотрудников органов внутренних дел, прикомандированных для прохождения службы к ГФС России (с присвоением им специальных званий внутренней службы).

В настоящее время подразделения фельдъегерской службы расположены во всех областных, краевых и республиканских центрах России, а также в ряде крупных городов, имеющих важное экономическое значение. В единую систему органов федеральной фельдъегерской связи входят подразделения центрального аппарата, территориальные органы и подведомственные ГФС России организации, пишет РИА Новости.

Органами федеральной фельдъегерской связи осуществляется доставка корреспонденции по 112 постоянно действующим маршрутам: 60 авиационным, 36 железнодорожным и 16 автомобильным. Ежесуточно в самолетах и поездах находится около 300 сотрудников федеральной фельдъегерской связи. Помимо этого, регулярно осуществляются встречи и проводы сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, прибывающих в Москву по 12 межгосударственным маршрутам. Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи было подписано в 1993 году главами правительств стран СНГ.

За два столетия своей деятельности фельдъегерская связь, обеспечивая доставку важнейших государственных документов при их полной и гарантированной сохранности, показала себя одним из самых надежных видов связи. Ни один из существующих сегодня видов технических средств связи не гарантирует сохранения конфиденциальности информации и того, что она попадет в нужные руки. На каждую систему шифровки всегда существует «ключ», который превратит ее в доступный постороннему взгляду текст. Любую технику можно вывести из строя, и таким образом прервать информационный обмен. Поэтому, несмотря на достижения науки и техники, аналогов фельдъегерской службе по срокам, гарантии секретности и обязательности доставки корреспонденции в России по-прежнему нет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 110 человек
17.12.2025, 08:000 У псковичей остался последний день для участия в новогодней акции «С-фитнес» 17.12.2025, 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды 17.12.2025, 07:000 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря 16.12.2025, 22:080 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески
16.12.2025, 22:000 Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита 16.12.2025, 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля 16.12.2025, 21:401 Псковская область зарегистрировала в Роспатенте новый региональный бренд – «Псковская улитка» 16.12.2025, 21:200 В Пскове обвиняемому в незаконном доступе к гостайне избран домашний арест
16.12.2025, 21:000 Борис Елкин и депутат Евгений Васильев провели объезд проблемных дворов и объектов в Пскове 16.12.2025, 20:400 Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка 16.12.2025, 20:200 По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой 16.12.2025, 20:000 Обвиняемому в убийстве из ружья в Плюссе избрали СИЗО, подозреваемой в убийстве ножом — домашний арест
16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО 16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение 16.12.2025, 19:200 В Псковской области за год изъяли более 2 тонн животноводческой продукции у пассажиров на границе 16.12.2025, 19:000 Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове
16.12.2025, 18:400 Гонки по вертикали: суд, бюджет и «нервная стабильность». ВИДЕО 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом 16.12.2025, 18:200 В торговом центре «Акваполис» открылась выставка в честь 15-летия проекта «Миссис Псков» 16.12.2025, 18:170 Псковичи стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир» в Петербурге
16.12.2025, 18:090 Интересные факты о лебедях рассказали в музее‑заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 18:060 В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды» 16.12.2025, 18:010 Суд оставил в силе штраф псковской «управляйке» за ненадлежащее содержание дома на улице Стахановской  16.12.2025, 17:550 Псковский курсант завоевала три золотые медали на соревнованиях по легкой атлетике
16.12.2025, 17:491 Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной 16.12.2025, 17:451 «Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков. ВИДЕО 16.12.2025, 17:450 «Псковские епархиальные ведомости»: как старинный журнал раскрывает тайны Изборска 16.12.2025, 17:430 «Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи» признаны лучшими в Пскове
16.12.2025, 17:351 Военные учения продолжаются на полигонах 76-й дивизии 16.12.2025, 17:280 Оливье на Новый год приготовят более 60% россиян — опрос Роспотребнадзора 16.12.2025, 17:230 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для Локнянского округа. ВИДЕО 16.12.2025, 17:150 Две школы в Пскове закрыли на карантин из-за ОРВИ
16.12.2025, 17:120 Новая категория проектов ТОС появится в Псковской области 16.12.2025, 17:000 Завод «Титан-Полимер» подтвердил соответствие международным стандартам качества 16.12.2025, 16:590 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 44% 16.12.2025, 16:553 Стала известна локация будущего социального центра «Добродомик» в Пскове
16.12.2025, 16:470 Псковский музей приглашает на работу видеографа и фотографа 16.12.2025, 16:440 Военно-морской флаг подняли на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге 16.12.2025, 16:350 «Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова?  16.12.2025, 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов
16.12.2025, 16:230 В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина 16.12.2025, 16:220 Покупательница квартиры Долиной потребовала принудительно выселить артистку из жилья 16.12.2025, 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025, 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO
16.12.2025, 16:080 «Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность» 16.12.2025, 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников 16.12.2025, 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса 16.12.2025, 15:540 «Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском»
16.12.2025, 15:520 Владимир Папорт озвучит результаты работы Госавтоинспекции Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 16.12.2025, 15:500 «Крокодил» в Изборске: музей хранит номера легендарного сатирического журнала 16.12.2025, 15:480 МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне 16.12.2025, 15:310 «Школа финансов»: Ответы на важные вопросы о работе карт UnionPay
16.12.2025, 15:261 Трагедия в Горках-2: как понять подростка и защитить детей? 16.12.2025, 15:220 «Добродомик» планируют открыть в нескольких городах Псковской области 16.12.2025, 15:130 Актрису из сериала «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство 16.12.2025, 15:120 Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа под ставку в 292% 
16.12.2025, 15:041 Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ 16.12.2025, 14:461 Конкурс воспоминаний запускает ПЛН в честь обновления сайта 16.12.2025, 14:420 Т1: К 2030 году для 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ 16.12.2025, 14:410 Фотофакт: Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в Пскове
16.12.2025, 14:400 Не просто обед, а целый мир: благотворительное кафе для пожилых в Пскове откроется в 2026 году 16.12.2025, 14:320 До +4 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 17 декабря 16.12.2025, 14:160 Как развивалось радиовещание в СССР, рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин
16.12.2025, 14:030 Акцию на плавленые сыры запустили «Молочные продукты Пушкиногорья» 16.12.2025, 13:560 В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика 16.12.2025, 13:510 Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России 16.12.2025, 13:370 Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения
16.12.2025, 13:210 Новый документ о постановке на учет будет выдаваться псковским налогоплательщикам 16.12.2025, 13:170 Псковский гуманитарный лицей закрывается на карантин до 23 декабря 16.12.2025, 13:160 «Добродомик»: как личная трагедия и случайный дедушка привели к созданию сети бесплатных кафе для пожилых 16.12.2025, 13:120 Почему у птиц не мёрзнут лапы зимой: научные факты от музея‑заповедника «Изборск»
16.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Добродомик» приходит в Псков 16.12.2025, 12:520 Владелец печорского «Форелевого хутора» заявил о кадровых проблемах в экотуризме 16.12.2025, 12:470 Жизнь и ноготочки 16.12.2025, 12:420 В Локнянском округе обновили четверть тепловых сетей за два года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru