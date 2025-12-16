Общество

Военные учения продолжаются на полигонах 76-й дивизии

На полигонах 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии продолжаются занятия по огневой и тактической подготовке с применением стрелкового оружия, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Жителей и гостей региона просят не волноваться и отнестись с пониманием. Идут плановые занятия по повышению боеготовности войск.

Напомним, в период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года ежедневно с понедельника по воскресенье, включая праздничные и выходные дни, с 08.00 до 01.00 на учебных объектах огневого комплекса, танкодроме, автодроме, на учебно-тактических полях полигона Завеличье, находящемуся в 1 километре от окраины Пскова (район Кислово), проводятся стрельбы и вождение автомобильной и бронетанковой техники.

Жителей предупреждают, что нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни.

Лица, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы органам полиции.