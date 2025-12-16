Общество

В Псковской области за год изъяли более 2 тонн животноводческой продукции у пассажиров на границе

С начала этого года в пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз почти 2,7 тонны продукции животного происхождения, а также 160 килограмм кормов и 483 пищевых и инкубационных яиц. Общее количество изъятых партий составило 1194. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нарушений при ввозе в ручной клади и багаже выросло в 1,6 раза (в 2024 году — 757 партий).

Через границу пытались провезти мясное и рыбное сырье, готовую мясную и молочную продукцию, мед, охотничьи трофеи, лекарственные средства и другие товары из 37 стран. Наибольшее число нарушений зафиксировано при ввозе продукции из Молдовы и стран Прибалтики. Всю изъятую продукцию вернули на сопредельную территорию.

Россельхознадзор напоминает, что в соответствии с правилами Евразийского экономического союза разрешается ввозить без ветеринарного сертификата не более пяти килограммов готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке на одно лицо, при условии эпизоотического благополучия страны-производителя.