Общество

Псковская область зарегистрировала в Роспатенте новый региональный бренд – «Псковская улитка»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание из Псковской области – «Псковская улитка» (ГУ 396). Продукт стал ярким гастрономическим символом, который отражает богатство природы региона, а изысканный вкус уникального блюда обеспечил ему высокую популярность среди гурманов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: Роспатент

Сегодня блюдо привлекает внимание туристов, желающих познакомиться с оригинальной кухней, а престижные рестораны и отели России и Республики Беларусь включают ее в свое меню.

«Псковская улитка» представляет собой кулинарное блюдо из запеченной виноградной улитки (Helix Pomatia), собранной исключительно на территории Псковской области. Это дикорастущий вид, искусственно разводить таких улиток нельзя.

Филе моллюска готовят в самой его раковине, дополняют сливочно-пряным соусом и доводят до готовности в духовом шкафу. Подаётся блюдо порциями по 6–12 штук — традиционно с багетом и белым вином.

Приготовление виноградных улиток – настоящее кулинарное мастерство, история которого началась со знаменитого французского повара Антонина Карема, придумавшего уникальный рецепт, чтобы удивить российского императора Александра I во время его пребывания в Бургундии. Со временем деликатес получил широкое признание в Европе, стал символом высокой кухни и постепенно распространился в России, прижившись именно на юге Псковской области.

Природные условия региона идеально подходят для развития виноградной улитки: умеренно-континентальный климат, сглаженный атлантическим влиянием, обеспечивает мягкую смену сезонов и стабильность популяции. Сбор улиток ведется только в экологически чистых районах — вдали от городов и транспортных магистралей — и строго в период с 1 апреля по 30 июня, что соответствует циклу естественного воспроизводства вида. Дополнительное требование — не собирать улиток размером менее 38 мм — позволяет сохранять устойчивую численность и качество сырья.

Приготовленные по традиционной рецептуре полуфабрикаты замораживают и поставляют в крупные города России и Беларуси: в гастрономы премиум-класса, рестораны, отели.

Производство продукции из виноградной улитки стабильно растет: если в 2021 году было произведено 30 тысяч штук продукции, то в 2022 году – 80 тысяч штук, в 2023 году – 380 тысяч штук, в 2024 году – 630 тысяч штук. Широкая география реализации «Псковской улитки» — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Камчатки — подтверждает растущий интерес потребителей к региональному бренду. Развитие бренда способствует укреплению гастрономической привлекательности Псковской области и формирует дополнительный туристический интерес к региону.

Регистрация нового географического указания усиливает позиции Псковской области в сфере продвижения уникальных региональных продуктов. В числе уже зарегистрированных в Роспатенте географических указаний этого субъекта – «Столбушинский сбитень» (НМПТ 221), «Столбушинский звар» (НМПТ 222), «Печерский пряник» (ГУ 378).