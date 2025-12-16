Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Почему такие желтые?
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Новогодний корпоратив
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
Тридцать мастеров и одна ёлка
в «СтругановЪ»
ESG-активность на Некрасова
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
До нового года не трогать!
РКО и эквайринг в ПСБ
Из агрономов в фермеры
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 16.12.2025 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 17.12.2025 09:300 Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15% 17.12.2025 09:150 В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом 17.12.2025 08:200 В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет 17.12.2025 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды 17.12.2025 07:000 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом

17.12.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за повышением цен в крупных торговых сетях и на маркетплейсах перед новогодними праздниками. Обращение на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность институционализации "новогоднего набора" как объекта отдельного мониторинга и превентивного антимонопольного контроля», — сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается сформировать перечень товаров и услуг, который будет использоваться для мониторинга динамики цен на маркетплейсах и в крупных торговых сетях перед новогодними праздниками.

«Условно назовем его "новогодний набор". Это широкий перечень продуктов, детских товаров, непродовольственных товаров массового спроса, туристических и развлекательных услуг, на которые в конце года приходится повышенный спрос», — уточнил парламентарий.

По его словам, большая часть товаров такого «новогоднего набора» сосредоточена на маркетплейсах и в крупных сетевых ретейлерах.

«Поскольку в конце каждого года стоимость «новогоднего набора» растет выше инфляции, перед государством стоит задача не допустить необоснованного повышения цен, и особая роль в этом принадлежит ФАС России», – считает Сергей Миронов.

Он отметил, что ведомству предлагается организовать усиленный мониторинг цен перед новогодними праздниками и активнее использовать имеющиеся в его распоряжении механизмы предостережения и предупреждения торговых компаний.

«ФАС России необходимо организовать работу по выявлению непропорционального роста торговых наценок, использования акций, программ лояльности и специальных предложений для маскировки предновогоднего завышения цен», – заключил лидер партии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 111 человек
17.12.2025, 09:370 Под контролем приставов в Пскове демонтировали незаконную пристройку к квартире 17.12.2025, 09:300 Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15% 17.12.2025, 09:150 В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом 17.12.2025, 09:000 Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике
17.12.2025, 08:400 Алиментщице из Локнянского округа назначили полгода исправительных работ за многократное уклонение от выплат 17.12.2025, 08:200 В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет 17.12.2025, 08:000 У псковичей остался последний день для участия в новогодней акции «С-фитнес» 17.12.2025, 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды
17.12.2025, 07:000 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря 16.12.2025, 22:082 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески 16.12.2025, 22:000 Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита 16.12.2025, 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля
16.12.2025, 21:401 В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд - «Псковская улитка» 16.12.2025, 21:200 В Пскове обвиняемому в незаконном доступе к гостайне избран домашний арест 16.12.2025, 21:000 Борис Елкин и депутат Евгений Васильев провели объезд проблемных дворов и объектов в Пскове 16.12.2025, 20:400 Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка
16.12.2025, 20:200 По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой 16.12.2025, 20:000 Обвиняемому в убийстве из ружья в Плюссе избрали СИЗО, подозреваемой в убийстве ножом — домашний арест 16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО 16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение
16.12.2025, 19:200 В Псковской области за год изъяли более 2 тонн животноводческой продукции у пассажиров на границе 16.12.2025, 19:000 Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове 16.12.2025, 18:400 Гонки по вертикали: суд, бюджет и «нервная стабильность». ВИДЕО 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом
16.12.2025, 18:200 В торговом центре «Акваполис» открылась выставка в честь 15-летия проекта «Миссис Псков» 16.12.2025, 18:170 Псковичи стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир» в Петербурге 16.12.2025, 18:090 Интересные факты о лебедях рассказали в музее‑заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 18:060 В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды»
16.12.2025, 18:010 Суд оставил в силе штраф псковской «управляйке» за ненадлежащее содержание дома на улице Стахановской  16.12.2025, 17:550 Псковский курсант завоевала три золотые медали на соревнованиях по легкой атлетике 16.12.2025, 17:491 Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной 16.12.2025, 17:451 «Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков. ВИДЕО
16.12.2025, 17:450 «Псковские епархиальные ведомости»: как старинный журнал раскрывает тайны Изборска 16.12.2025, 17:430 «Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи» признаны лучшими в Пскове 16.12.2025, 17:351 Военные учения продолжаются на полигонах 76-й дивизии 16.12.2025, 17:280 Оливье на Новый год приготовят более 60% россиян — опрос Роспотребнадзора
16.12.2025, 17:230 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для Локнянского округа. ВИДЕО 16.12.2025, 17:150 Две школы в Пскове закрыли на карантин из-за ОРВИ 16.12.2025, 17:120 Новая категория проектов ТОС появится в Псковской области 16.12.2025, 17:000 Завод «Титан-Полимер» подтвердил соответствие международным стандартам качества
16.12.2025, 16:590 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 44% 16.12.2025, 16:553 Стала известна локация будущего социального центра «Добродомик» в Пскове 16.12.2025, 16:470 Псковский музей приглашает на работу видеографа и фотографа 16.12.2025, 16:440 Военно-морской флаг подняли на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге
16.12.2025, 16:350 «Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова?  16.12.2025, 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов 16.12.2025, 16:230 В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина 16.12.2025, 16:220 Покупательница квартиры Долиной потребовала принудительно выселить артистку из жилья
16.12.2025, 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025, 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO 16.12.2025, 16:080 «Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность» 16.12.2025, 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
16.12.2025, 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса 16.12.2025, 15:540 «Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском» 16.12.2025, 15:520 Владимир Папорт озвучит результаты работы Госавтоинспекции Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 16.12.2025, 15:500 «Крокодил» в Изборске: музей хранит номера легендарного сатирического журнала
16.12.2025, 15:480 МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне 16.12.2025, 15:310 «Школа финансов»: Ответы на важные вопросы о работе карт UnionPay 16.12.2025, 15:261 Трагедия в Горках-2: как понять подростка и защитить детей? 16.12.2025, 15:220 «Добродомик» планируют открыть в нескольких городах Псковской области
16.12.2025, 15:130 Актрису из сериала «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство 16.12.2025, 15:120 Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа под ставку в 292%  16.12.2025, 15:041 Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ 16.12.2025, 14:461 Конкурс воспоминаний запускает ПЛН в честь обновления сайта
16.12.2025, 14:420 Т1: К 2030 году для 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ 16.12.2025, 14:410 Фотофакт: Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в Пскове 16.12.2025, 14:400 Не просто обед, а целый мир: благотворительное кафе для пожилых в Пскове откроется в 2026 году 16.12.2025, 14:320 До +4 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 17 декабря
16.12.2025, 14:160 Как развивалось радиовещание в СССР, рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин 16.12.2025, 14:030 Акцию на плавленые сыры запустили «Молочные продукты Пушкиногорья» 16.12.2025, 13:560 В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
16.12.2025, 13:510 Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России 16.12.2025, 13:370 Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения 16.12.2025, 13:210 Новый документ о постановке на учет будет выдаваться псковским налогоплательщикам 16.12.2025, 13:170 Псковский гуманитарный лицей закрывается на карантин до 23 декабря
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru