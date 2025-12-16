Общество

Горящие даты новогодних корпоративов в ресторане «СтругановЪ»

Декабрь — горячая пора для праздничных мероприятий, и ресторан «СтругановЪ» сообщает: в основном зале осталось всего несколько свободных мест на новогодние корпоративы с насыщенной программой.

Свободные даты: 24, 25 и 28 декабря.

Это отличная возможность успеть забронировать удобную дату и подарить своей команде настоящий праздник.

С 19 по 29 декабря в ресторане проходят новогодние корпоративы с яркой пятичасовой развлекательной программой. Гостей ждут выступления харизматичных ведущих Владимира Дягилева и Александра Робина, зажигательные конкурсы и танцы, а также подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Атмосфера веселья, продуманный сценарий и вкусная кухня создают идеальные условия для праздника в кругу коллег.

Подробности и бронирование: 8 (900) 990-09-90.

Адрес: Красноармейская наб., 16А.

«СтругановЪ» — здесь начинается ваш Новый 2026 год.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeY8veB