Общество

Вера Емельянова обсудила с общественными помощниками Губернатора поддержку бойцов, ветеранов и семей участников СВО

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела встречу с общественными помощниками главы региона. Мероприятие прошло в среду, 17 декабря, с участием представителей министерства социальной защиты Псковской области, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Псковской митрополии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Первый вице-губернатор поблагодарила общественников за работу, которую они проводят с населением по самым чувствительным вопросам. «Сегодня в центре особого внимания — по-прежнему поддержка бойцов, ветеранов и членов семей участников специальной военной операции, их индивидуальные потребности и жизненные ситуации. Вам оказано особое доверие в общении и взаимодействии с нашими ветеранами и их родными. То, что вы делаете, имеет особую ценность. Особенно сейчас, в Год Защитника Отечества, юбилейный год Великой Победы, когда так высока ответственность за то, что мы все делаем, перед нашими предками и подрастающим поколением», — сказала Вера Емельянова.

Она обратила внимание, что сегодня участникам СВО на федеральном и региональном уровнях оказывается всеобъемлющая поддержка и внимание, и все это доступно в Псковской области. На сопровождение бойцов и их семей направлена деятельность социальных и общественных организаций, взаимодействовать с которыми помогают, в том числе, общественные помощники губернатора.

Подробно о системе комплексной поддержки ветеранов СВО и их семей в Псковской области рассказала заместитель министра социальной защиты региона Татьяна Николаева. Она проинформировала о формах работы с гражданами этой категории, о постоянной актуализации мер поддержки, которая происходит, в том числе, благодаря общественным помощникам, потому что они глубоко погружены в вопросы своих подопечных.

Большую помощь участникам специальной военной спецоперации, семьям погибших и пропавших без вести бойцов оказывает региональный филиал фонда «Защитники Отечества». На этой площадке ведется активная работа по оказанию медицинского, психологического, юридического сопровождения граждан, проводится адаптация жилья под нужды ветеранов с инвалидностью, выдаются современные технические средства реабилитации, ведется активная работа по трудоустройству, переобучению ветеранов СВО и даже их продвижению в бизнес-сфере.

За 2,5 года в филиал фонда поступило более 52 тысяч обращений, решение получили 99% из них, рассказала заместитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области по общественным проектам Лидия Герасимова. В рамках встречи общественные помощники губернатора представили свою работу с ветеранами спецоперации, рассказали о системных вопросах и индивидуальных проблемах. Все они взяты в проработку правительством Псковской области.

В обсуждении вопросов принял участие представитель региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш. Он выступил перед общественниками с предложениями по работе с военнослужащими и патриотическому воспитанию молодежи.

По итогам встречи Вера Емельянова пожелала участникам совещания сил и терпения в дальнейшей работе. Отдельное внимание она попросила уделить вопросам диспансеризации, оздоровления, занятости и трудоустройства ветеранов СВО, а также увековечения памяти защитников Отечества и патриотического воспитания молодежи.

Добавим, в этот день общественные помощники губернатора отправились в Печорский муниципальный округ, где ознакомились с работой первого реабилитационного центра на базе паломнического центра Псково-Печерского монастыря.