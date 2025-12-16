Общество

Производственный сектор ИК-4 в Середке оценили руководители исполнительных органов

С возможностями производственного сектора исправительной колонии №4 ознакомились руководители исполнительных органов государственной власти Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Руководители министерств образования, социальной защиты, спорта, регионального контроля и надзора, а также АО «Псковпассажиравтотранс» посетили ИК-4 УФСИН России по Псковской области, где им наглядно, в ходе ознакомительной экскурсии, показали какими возможностями обладает одно из учреждений УИС региона.

В рамках визита представители исполнительной власти в сопровождении заместителя начальника пенитенциарного ведомства региона Андрея Одина и администрации учреждения осмотрели производственные участки.

Делегация ознакомилась с ассортиментом и качеством выпускаемой продукции, изучила технологические процессы на швейном производстве, а также осмотрела цеха металлообработки, участки по изготовлению резинотехнических изделий и палочек для еды. Завершился визит посещением профессионального училища.

На сегодняшний день в промышленной зоне ИК-4 созданы оптимальные условия для труда, существует возможность увеличения числа рабочих мест. В ходе экскурсии рассматривалась возможность взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержку со стороны правительства региона. Стороны высказали обоюдную заинтересованность в этом и обсудили конкретные предложения, представляющие взаимный интерес.