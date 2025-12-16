Общество

Перспективы развития креативных индустрий стали поводом для дискуссии на заседании экономического комитета

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова рассмотрел проект закона «О полномочиях органов государственной власти Псковской области в сфере креативных (творческих) индустрий», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект представил министр экономического развития Андрей Михеев. Он пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством на региональном уровне необходимо установить критерии приоритетных креативных индустрий, определить порядок признания предпринимателя субъектом креативной индустрии и сформировать соответствующий реестр.

Текст законопроекта не вызвал у депутатов замечаний, но стал поводом для обсуждения перспектив развития креативных индустрий в регионе.

Депутат Владимир Кузь поинтересовался, какие именно виды деятельности попадают под действие закона, и не приведёт ли новое регулирование к росту документооборота для творческих работников.

«На сегодняшний день речь идёт о шестнадцати направлениях: народные художественные промыслы, арт-индустрия, культурное наследие, туризм, индустрия развлечений, медиа, реклама, дизайн, архитектура и так далее. Всего — 51 код ОКВЭД», — уточнил министр, заверив, что дополнительной бумажной нагрузки не предполагается.

Андрей Козлов спросил, сколько предпринимателей планируется включить в реестр. По словам Андрея Михеева, речь идёт примерно о тысяче человек, но, как подчеркнул министр, «вхождение в реестр — это добровольная история».

Члены комитета единогласно поддержали законопроект. «Надеюсь, что этот закон позволит ввести меры государственной поддержки для предпринимателей, работающих в этой сфере», — подвёл итог Андрей Козлов.

Затем депутаты рассмотрели изменения в ряд региональных государственных программ и, воспользовавшись присутствием профильных министров, задали им адресные вопросы по исполнению обращений избирателей — в том числе по ремонту дорог и мостов, водоснабжению, созданию доступной городской среды для маломобильных групп населения.

В завершение парламентарии обсудили и поддержали законодательную инициативу коллег из Республики Карелия, направленную на совершенствование регулирования розничной продажи алкогольной продукции.