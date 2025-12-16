Общество

Полтонны колбасы и сыра не пропустили в Псковскую область из Беларуси

500 килограмм колбасы и сыра, следовавших в Псковскую область из Республики Беларусь не пропустили через границу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегионального управлении Россельхознадзора.

Фото: Роспотребнадзор

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора приостановил незаконное перемещение с территории Республики Беларусь партии готовой мясной и молочной продукции (двух видов сыров и колбасы, содержащей в своем составе свинину) в количестве 500 кг. Готовая продукция (колбаса салями и два вида полутвердых сыров) перевозилась в автотранспортном средстве, не оснащенном холодильным оборудованием.

В ходе ветеринарного контроля специалист ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение перевозимого товара. Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Перемещение 500 кг сыров и колбасы по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвращен на территорию Республики Беларусь.