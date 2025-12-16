Общество

Форум «Содействие» пройдет в Доме молодежи 23 декабря

XIII форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» пройдет в региональном Доме молодежи Псковской области 23 декабря, сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Форум станет площадкой для выстраивания партнерств и усиления роли НКО в решении социальных задач региона и представит собой открытый диалог между представителями органов власти, НКО, Общественной палаты и бизнеса. Участники обсудят ключевые проекты 2025 года и наметят новые векторы развития некоммерческого сектора в 2026 году.​

С 10:00 до 18:00 запланирована насыщенная программа с участием экспертов из Орловской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга: пленарное заседание, презентации лучших практик НКО Псковской области, обсуждение современных механизмов привлечения ресурсов и секретов успеха грантовых проектов, работа в тематических секциях. Отдельные площадки будут посвящены грантовым конкурсам, юридическим аспектам деятельности НКО, а также проектам в сфере сохранения исторической памяти и гражданско‑патриотического воспитания.​

Принять участие могут представители некоммерческих организаций, активисты, эксперты и все заинтересованные в развитии гражданского общества.