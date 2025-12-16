Кафе «СОЛЬ» запустило доставку завтраков: вкусный старт дня у вас дома

Семейное кафе «СОЛЬ» радует гостей новой услугой - теперь любимые завтраки можно заказать с доставкой прямо домой или в офис.

Когда можно сделать заказ?

«Мы хотим, чтобы наши гости начинали день вкусно и комфортно, - комментируют в кафе. - Доставка завтраков - это наш способ подарить немного уюта тем, кто ценит время и качество».