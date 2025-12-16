Кафе «СОЛЬ» запустило доставку завтраков: вкусный старт дня у вас дома

Семейное кафе «СОЛЬ» радует гостей новой услугой - теперь любимые завтраки можно заказать с доставкой прямо домой или в офис.
Когда можно сделать заказ?
- По будням: с 9:00 до 12:00;
- По выходным: с 9:00 до 14:00.
«Мы хотим, чтобы наши гости начинали день вкусно и комфортно, - комментируют в кафе. - Доставка завтраков - это наш способ подарить немного уюта тем, кто ценит время и качество».
Начните свой день вместе с «СОЛЬ».
Телефон для заказа доставки: 8 (900) 999-39-39.
Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdbA7KM
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?