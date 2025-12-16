Общество

Илону Макасееву назначили мировой судьей по Усвятскому округу

Мировым судьей судебного участка №25 на ближайшие три года назначили Илону Макасееву. Об этом стало известно в рамках 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Общий стаж работы в области юриспруденции 14 лет.

«Представляется к назначению на трехлетний срок Макасеева Илона Сергеевна. Стаж работы более 14 лет. Имела опыт работы судебным приставом и с 2017 года была помощником судьи Куньинского района. С 2019 года - помощник судьи Великолукского городского суда. Заключением коллегии судей от 28 ноября текущего года ее рекомендовали на должность судьи на участок №25», - доложил ранее председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

По результатам тайного голосования кандидатуру поддержали 25 депутатов.