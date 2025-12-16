Общество

Профподготовку для проваливших экзамены псковских школьников поддержали депутаты

Школьники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования, получат возможность одновременно пройти профессиональное обучение и продолжить освоение общеобразовательной программы. Соответствующие изменения в закон «Об образовании в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принятие закона области предоставит школьникам, которые не прошли государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, возможность пройти профессиональное обучение; по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а после освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

В период прохождения программы профессионального обучения обучающийся продолжит осваивать программу основного общего образования в установленном законодательством порядке.

Таким меры расширят шансы этих школьников получить востребованную профессию и успешно интегрироваться в региональный рынок труда, отмечается в пояснительной записке.

«Вопрос, который появился после комитета. Будет ли увеличено финансирование тех учреждений образования, которые займутся профподготовкой? Может произойти такая ситуация, что будут нарушены права тех, кто закончил 9 классов, потому что их места займут?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук.

«Финансирование будет производиться в рамках контрольных цифр. Увеличения финансирования не планируется. Наша задача, чтобы таких детей не было. Уже 170 детей обучаются по такой программе. К сожалению, финансирование не увеличивается. Дети, которые нормально сдали, поступили в сентябре. Те, кто поступают по данной программе, поступают уже после повторного экзамена и места ни у кого не отбирают», - ответил врио министра образования Александр Сорокин.

Законопроект единогласно поддержан в двух чтениях, с учетом таблицы поправок.

Также сегодня решением депутатов в Псковской области введены дополнительные меры поддержки талантливых школьников и их учителей.