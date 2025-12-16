Общество

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило два миллиона

Более 2 миллионов обращений уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Всего вопросов - 2 057 319», - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщил Кремль на платформе Max, по состоянию на 12.00 мск поступило 918 тысяч звонков, 394 тысячи вопросов через Max, 328 тысяч СМС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи вопросов через сайт, 67 тысяч ММС-сообщений и 25 тысяч вопросов через приложение, пишет РИА Новости.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.