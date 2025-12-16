Общество

Усовершенствовать механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов предложили псковские депутаты

Псковское областное Собрание депутатов направит обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложениями по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития. Соответствующее постановление принято на декабрьской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В обращении к премьер-министру отмечается, что в последние годы федеральное правительство приняло ряд мер с целью повышения объективности расчёта бюджетной обеспеченности регионов.

Бюджет Псковской области на 2026 год сформирован с предельным дефицитом. Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета Псковской области на 2026 год планируется с ростом к ожидаемому исполнению за 2025 год на 4,4%, или на 1,6 млрд рублей. Однако рост собственных доходов не может обеспечить необходимый объём расходных обязательств на следующий год.

В связи с этим псковские депутаты просят при расчёте дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год для 10 субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития доводить размер дотации до предельного с учётом ограничения на прирост. Кроме того, законодатели предлагают увеличить дотацию регионам на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счёт средств федерального бюджета — 70%, за счёт средств субъектов — 30%), а также увеличить объём федеральной субсидии на обеспечение жильём детей-сирот.

Ещё одна мера поддержки, в которой нуждаются регионы с дефицитными бюджетами, — продлить срок погашения одной трети задолженности по бюджетным кредитам, подлежащей погашению до 2039 года, на 15 лет (в настоящее время срок составляет 5 лет: с 2025 по 2029 год).