Как стресс влияет на состояние зубов, ответили псковские стоматологи

Стресс оказывает значительное влияние на состояние наших зубов и десен. Ключевые моменты, иллюстрирующие связь между стрессом и здоровьем полости рта, выделили специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Бруксизм

Непроизвольное сжатие и скрежетание зубами (бруксизм) являются распространенными последствиями стресса. Это может привести к повреждению зубной эмали, головным болям и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС). Постоянное напряжение мышц челюсти вызывает усталость и дискомфорт, что снижает качество жизни.

Кариес

Во время стресса многие люди склонны к употреблению большого количества сахара и углеводов, что способствует развитию кариеса. Повышенный уровень глюкозы в крови и снижение иммунитета делают зубы более уязвимыми перед бактериями.

Заболевания десен

Хронический стресс ослабляет иммунную систему организма, делая его менее способным бороться с инфекциями. Это может привести к воспалению десен (гингивиту) и прогрессированию заболеваний пародонта, таких как пародонтит.

Проблемы с ВНЧС

Постоянное мышечное напряжение вследствие стресса может вызвать боль и дисфункцию в области височно-нижнечелюстного сустава. Люди испытывают трудности с открыванием рта, щелканье суставов и даже мигренеподобные головные боли.

Связь между стрессом и весом тела

Многие исследования показывают, что хронический стресс связан с увеличением массы тела. Во-первых, высокий уровень гормона кортизола стимулирует выработку инсулина, что может приводить к накоплению жировой ткани. Во-вторых, эмоциональное переедание («заедание») зачастую сопровождается потреблением высококалорийных продуктов, богатых углеводами и насыщенными жирами.

Последствия для здоровья зубов и десен

Ожирение тесно связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа, который имеет серьезные последствия для состояния ротовой полости. Например, больные диабетом люди чаще страдают от серьезных воспалительных процессов в тканях десен, что приводит к потере зубов.

Кроме того, чрезмерное потребление сладостей и переработанных продуктов питания способствует образованию бактериального налета и последующему разрушению зуба. Все это усиливает воспаление и усугубляет существующие проблемы со здоровьем зубов и десен.