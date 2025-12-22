Псковское предприятие «Зенча» создает новые рабочие места

Кейс-семинар по фандрайзингу проведут для НКО и молодёжи Псковской области

До -12 градусов опустится столбик термометра в Псковской области 23 декабря

Александр Козловский подарил 9-летней псковичке коляску для кукол в рамках «Ёлки желаний»

ПЛН в честь обновления сайта запускает конкурс на самый остроумный заголовок

Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте

Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО

Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове

За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей

Ночью в Пскове на Октябрьской площади в результате ДТП был уничтожен светофор около Главпочтамта