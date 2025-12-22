Псковское предприятие «Зенча» создает новые рабочие места

Производственное предприятие ООО «Зенча-Псков» объявляет о расширении штата в связи с увеличением объемов производства. Компания приглашает на работу специалистов различных квалификаций, предлагая полный социальный пакет и стабильное трудоустройство.
Изображение: Gemini
На предприятии открыты вакансии для специалистов разного уровня квалификации:
- Рабочие специальности: слесарь-сборщик, оператор станков, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, слесарь-сборщик, оператор ЧПУ, специалист по ремонту и обслуживанию, подсобный рабочий.
- Инженерный состав: инженер-конструктор, инженер-электронщик, инженер-технолог, инженер.
Социальные гарантии и льготы для сотрудников включают:
- Оформление полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), частичная компенсация расходов на лечение;
- Оплату курсов, тренингов, конференций, повышение квалификации;
- Финансовые бонусы, компенсация расходов на мобильную связь и питание, программы рассрочки, подарки к праздникам;
- Льготы для детей сотрудников, санатории.
По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону: +7 911 364-56-28.