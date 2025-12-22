Общество

Олег Савельев: ТОСы занимаются активной жизнью, решают реальные дела

Как активные жители Куньинского округа раскрывают свой потенциал в рамках реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM)

— Олег Дмитриевич, после проведения муниципальной реформы и упразднения волостных депутатов как в Куньинском округе проявляют себя активные жители?

— Активные люди никуда не делись — их с каждым днём становится всё больше. Их число растёт они именно благодаря нашим территориальным общественным самоуправлениям. ТОСовское движение активно развивается: у нас уже 36 ТОСов по Куньинскому округу. Причём растёт не только их количество, но и качество. Они территориально расширяются, становятся более крупными и уже способны решать серьёзные вопросы.

Более 2500 тосовцев у нас — это как раз те люди, которые неравнодушны к своей малой Родине и хотят что-то изменить. Пускай не все, кто участвует в конкурсах, побеждает, пускай не всё у них получается, но большинство реально привлекают средства на обустройство своих территорий.

Давайте говорить честно: бывшие волостные депутаты формально имели полномочия, но финансово их возможности были нулевые. Что они могли? Почти ничего. А ТОСы — работают. Привлекают реальные дополнительные средства.

Возьмём, к примеру, одну из бывших волостей: её бюджет составлял два миллиона рублей. А что такое два миллиона? На зарплату и бумагу — и всё. А в этом году только три ТОСа привлекли более 1,2 миллиона рублей на реальные дела — и эти средства уже материализованы в благоустроенных пространствах. Разница, по-моему, ощутимая.

Поэтому самоуправление никуда не исчезло — оно просто переформатировалось в ТОСовское движение. И сегодня ТОСы живут активной жизнью, делают реальные, ощутимые дела.

— А какие именно дела? Чем занимаются ТОСы?

— Вариантов — множество. Кто-то занимается благоустройством там, где это уже «накипело» и действительно нужно: где-то благоустраивают территории, где-то решают вопросы водоснабжения или освещения, обновляют придомовые зоны, а в отдельных случаях даже ремонтируют дома культуры. Отрадно, что жители не забывают об истории нашей страны.

Сейчас — год 80-летия Великой Победы, и ряд ТОСов направил выигранные гранты на сохранение исторической памяти: отремонтировали братские захоронения, благоустроили территории вокруг них, создали аллеи памяти погибших воинов — не только Великой Отечественной войны, но и других вооружённых конфликтов.

Буквально недавно в деревне Жижица ко Дню Героев Отечества открыли мемориальную аллею в честь наших земляков, погибших в Чечне и в ходе специальной военной операции. И на это тоже были использованы ТОСовские средства.

Наши люди так воспитаны: память о войне — в сердцах, она передаётся из поколения в поколение «с молоком матери». Поэтому средства ТОСов часто идут именно на увековечение памяти и сохранение исторического наследия.

— Завели речь про 80-летие Победы. Нет такого муниципалитета в Псковской области, где бы эту дату не отмечали с особым трепетом. Какие основные события прошли в Куньинском округе?

— Наш район пять месяцев находился под оккупацией. Тяжёлые оборонительные бои здесь вела 22-я армия, а освобождение Куньинской земли далось большой ценой. Даже после освобождения район оставался прифронтовым почти год — линия фронта стояла под Великими Луками.

Поэтому у нас — более 20 мест воинских захоронений. И в рамках подготовки к 80-летию Победы мы капитально отремонтировали более 10 из них.

Средства использовались разные: федеральные, региональные — по программе увековечивания памяти павших при защите Отечества, немного — от местных властей, а также, как я уже говорил, — за счёт ТОСов. И немало неравнодушных попечителей вложили собственные средства в эти работы.

Беседовала Любовь Кузнецова