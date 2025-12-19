Общество

День советника по воспитанию отмечается 21 декабря в России

День советника директора по воспитанию отмечается в России 21 декабря.

Как рассказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, сегодня проекту «Навигаторы детства» исполняется пять лет. Начавшись в десяти пилотных регионах, теперь он охватывает всю Россию и, более того, вышел на международный уровень.

Сформировано большое профессиональное сообщество настоящих экспертов в сфере воспитания, которые своим ежедневным трудом открывают школьникам и студентам двери в новый мир, наполненный смыслами и целями.

«Вы – наставники детей и подростков, их старшие товарищи и настоящий пример для подражания. Вы наполняете жизнь школ и колледжей интересными и познавательными активностями, задаете новые векторы внеурочной деятельности. Именно вашими усилиями создается единое воспитательное пространство нашей страны – Новая философия воспитания, дающая равные возможности как жителям больших городов, так и ребятам из отдаленных населенных пунктов», - отмечает Сергей Кравцов.

Совсем скоро по решению Президента России Владимира Владимировича Путина советники директоров по воспитанию появятся во всех общеобразовательных организациях страны, а значит, еще больше школьников будут раскрывать таланты, развивать свои способности и лидерские качества при поддержке «навигаторов детства».